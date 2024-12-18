Новый сайт Пермской оперы стал призером престижной премии Tagline Awards

Пермский театр оперы и балета за свой сайт получил две серебряные награды престижной премии Tagline Awards. Это первое серьезное признание в digital-тусовке портала Пермской оперы, который обновился осенью.
«Наш новый сайт удостоился двух серебряных наград престижной премии Tagline Awards 2024. Мы стали вторыми в номинациях „Сайт об искусстве и культуре“ и „Приложение для искусства и культуры“», — сообщает театр оперы и балета в Telegram.
Tagline Awards организаторы называют крупнейшей digital-премией в Европе. Сайт Пермской оперы, как рассказывало URA.RU, обновился в сентябре. Это произошло впервые более чем за 10 лет.
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