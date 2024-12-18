18 декабря 2024

Новый сайт Пермской оперы стал призером престижной премии Tagline Awards

© Служба новостей «URA.RU»
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Сайт Пермской оперы обновился осенью 2024 и уже получил приз
Сайт Пермской оперы обновился осенью 2024 и уже получил приз Фото:

Пермский театр оперы и балета за свой сайт получил две серебряные награды престижной премии Tagline Awards. Это первое серьезное признание в digital-тусовке портала Пермской оперы, который обновился осенью.

«Наш новый сайт удостоился двух серебряных наград престижной премии Tagline Awards 2024. Мы стали вторыми в номинациях „Сайт об искусстве и культуре“ и „Приложение для искусства и культуры“», — сообщает театр оперы и балета в Telegram.

Tagline Awards организаторы называют крупнейшей digital-премией в Европе. Сайт Пермской оперы, как рассказывало URA.RU, обновился в сентябре. Это произошло впервые более чем за 10 лет. 

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Пермский театр оперы и балета за свой сайт получил две серебряные награды престижной премии Tagline Awards. Это первое серьезное признание в digital-тусовке портала Пермской оперы, который обновился осенью. «Наш новый сайт удостоился двух серебряных наград престижной премии Tagline Awards 2024. Мы стали вторыми в номинациях „Сайт об искусстве и культуре“ и „Приложение для искусства и культуры“», — сообщает театр оперы и балета в Telegram. Tagline Awards организаторы называют крупнейшей digital-премией в Европе. Сайт Пермской оперы, как рассказывало URA.RU, обновился в сентябре. Это произошло впервые более чем за 10 лет. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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