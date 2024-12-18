Жители ХМАО задают вопросы на Прямой линии Путина
Главными темами от Ханты-Мансийского округа на Прямой линии с президентом России Владимиром Путиным стали вопросы медицины, аварийного жилья, пенсионных льгот и зарплат. Информация об этом была опубликована на трансляции URA.RU.
«Главные вопросы, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра. Медицина, аварийное жилье, пенсионные льготы, уровень зарплат», — сообщается на трансляции.
Скриншот с онлайн-трансляции Прямой линии
Владимир Путин проводит «Прямую линию». URA.RU ведет онлайн-трансляцию.
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