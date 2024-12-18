18 декабря 2024

Какие главные вопросы задали жители ХМАО на прямую линию Путина. Скрин

Жители ХМАО на Прямую линию Путина отправили вопросы о медицине и зарплатах
© Служба новостей «URA.RU»
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Жители ХМАО задают вопросы на Прямой линии Путина
Жители ХМАО задают вопросы на Прямой линии Путина Фото:

Главными темами от Ханты-Мансийского округа на Прямой линии с президентом России Владимиром Путиным стали вопросы медицины, аварийного жилья, пенсионных льгот и зарплат. Информация об этом была опубликована на трансляции URA.RU.

«Главные вопросы, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра. Медицина, аварийное жилье, пенсионные льготы, уровень зарплат», — сообщается на трансляции.

Скриншот с онлайн-трансляции Прямой линии
Скриншот с онлайн-трансляции Прямой линии
Фото:

Владимир Путин проводит «Прямую линию». URA.RU ведет онлайн-трансляцию.

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Главными темами от Ханты-Мансийского округа на Прямой линии с президентом России Владимиром Путиным стали вопросы медицины, аварийного жилья, пенсионных льгот и зарплат. Информация об этом была опубликована на трансляции URA.RU. «Главные вопросы, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра. Медицина, аварийное жилье, пенсионные льготы, уровень зарплат», — сообщается на трансляции. Владимир Путин проводит «Прямую линию». URA.RU ведет онлайн-трансляцию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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