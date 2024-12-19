Минфин подготовил изменения в семейной ипотеке после поручения Путина

Лимиты по выдаче семейной ипотеки будут отменены в программе ипотечного кредитования. Соответствующие изменения уже подготовил Минфин после поручения президента РФ Владимира Путин.
«С учетом поручения президента РФ по итогам прямой линии, Минфин России подготовит изменения в правила семейной ипотеки, чтобы исключить из программы механизм лимитов», — говорится на сайте Минфина России. Отмена лимитов позволит упростить доступ к ипотечным кредитам для семей.
В декабре текущего года проблема с преждевременным исчерпанием лимитов в отдельных банках была успешно решена. Сейчас все банки продолжают выдачу кредитов в рамках общего объема средств, предусмотренных программой.
Ранее Путин жестко высказался об условиях ипотеки в РФ. По его словам, никаких лимитов по оформлению ипотеки быть не должно. Он отметил важность сохранения семейной ипотеки под 6% и сельской — под 3%, так как ими пользуются большиство граждан. Президент РФ также пообещал навести порядок и продолжить практику введения льготных ипотек для отдельных категорий граждан.
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