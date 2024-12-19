Минфин подготовил изменения в семейной ипотеке после поручения Путина

Минфин отменил лимиты по семейной ипотеке
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Министерство финансов отменило лимиты по выдаче семейной ипотеки по поручению Путина
Министерство финансов отменило лимиты по выдаче семейной ипотеки по поручению Путина Фото:

Лимиты по выдаче семейной ипотеки будут отменены в программе ипотечного кредитования. Соответствующие изменения уже подготовил Минфин после поручения президента РФ Владимира Путин. 

«С учетом поручения президента РФ по итогам прямой линии, Минфин России подготовит изменения в правила семейной ипотеки, чтобы исключить из программы механизм лимитов», — говорится на сайте Минфина России. Отмена лимитов позволит упростить доступ к ипотечным кредитам для семей.

В декабре текущего года проблема с преждевременным исчерпанием лимитов в отдельных банках была успешно решена. Сейчас все банки продолжают выдачу кредитов в рамках общего объема средств, предусмотренных программой.

Ранее Путин жестко высказался об  условиях ипотеки в РФ. По его словам, никаких лимитов по оформлению ипотеки быть не должно. Он отметил важность сохранения семейной ипотеки под 6% и сельской — под 3%, так как ими пользуются большиство граждан. Президент РФ также пообещал навести порядок и продолжить практику введения льготных ипотек для отдельных категорий граждан.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Лимиты по выдаче семейной ипотеки будут отменены в программе ипотечного кредитования. Соответствующие изменения уже подготовил Минфин после поручения президента РФ Владимира Путин.  «С учетом поручения президента РФ по итогам прямой линии, Минфин России подготовит изменения в правила семейной ипотеки, чтобы исключить из программы механизм лимитов», — говорится на сайте Минфина России. Отмена лимитов позволит упростить доступ к ипотечным кредитам для семей. В декабре текущего года проблема с преждевременным исчерпанием лимитов в отдельных банках была успешно решена. Сейчас все банки продолжают выдачу кредитов в рамках общего объема средств, предусмотренных программой. Ранее Путин жестко высказался об  условиях ипотеки в РФ. По его словам, никаких лимитов по оформлению ипотеки быть не должно. Он отметил важность сохранения семейной ипотеки под 6% и сельской — под 3%, так как ими пользуются большиство граждан. Президент РФ также пообещал навести порядок и продолжить практику введения льготных ипотек для отдельных категорий граждан.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...