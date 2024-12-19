В восьми населенных пунктах ХМАО отменили уроки у школьников первой смены

В ХМАО отменили занятия у школьников первой смены восьми населенных пунктов. Ученики с 1 по 4 класс не пойдут в школу из-за сильных морозов, сообщает портал «Госуслуги Югры».
«Занятия для учащихся 1-4 классов первой смены отменяются. На момент объявления температура составила -29.5...-30.2°C», — указано в объявлении на портале. Так в школы не пойдут ученики начальных классов в селах Сосьва, Полноват, Ванзеват, Теги, в пгт. Березово и в деревнях Ванзетур, Шайтанка и Кимкьясуй.
Ранее URA.RU сообщало об отмене занятий второй смены в ХМАО. 18 декабря учащиеся 1-8 классов не пошли в школу из-за мороза в нескольких населенных пунктах округа.
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