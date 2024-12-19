19 декабря 2024

В восьми населенных пунктах ХМАО отменили уроки у школьников первой смены

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ученики 1-4 классов первой смены не пойдут на занятия в ХМАО из-за морозов
Ученики 1-4 классов первой смены не пойдут на занятия в ХМАО из-за морозов Фото:

В ХМАО отменили занятия у школьников первой смены восьми населенных пунктов. Ученики с 1 по 4 класс не пойдут в школу из-за сильных морозов, сообщает портал «Госуслуги Югры».

«Занятия для учащихся 1-4 классов первой смены отменяются. На момент объявления температура составила -29.5...-30.2°C», — указано в объявлении на портале. Так в школы не пойдут ученики начальных классов в селах Сосьва, Полноват, Ванзеват, Теги, в пгт. Березово и в деревнях Ванзетур, Шайтанка и Кимкьясуй.

Ранее URA.RU сообщало об  отмене занятий второй смены в ХМАО. 18 декабря учащиеся 1-8 классов не пошли в школу из-за мороза в нескольких населенных пунктах округа.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ХМАО отменили занятия у школьников первой смены восьми населенных пунктов. Ученики с 1 по 4 класс не пойдут в школу из-за сильных морозов, сообщает портал «Госуслуги Югры». «Занятия для учащихся 1-4 классов первой смены отменяются. На момент объявления температура составила -29.5...-30.2°C», — указано в объявлении на портале. Так в школы не пойдут ученики начальных классов в селах Сосьва, Полноват, Ванзеват, Теги, в пгт. Березово и в деревнях Ванзетур, Шайтанка и Кимкьясуй. Ранее URA.RU сообщало об  отмене занятий второй смены в ХМАО. 18 декабря учащиеся 1-8 классов не пошли в школу из-за мороза в нескольких населенных пунктах округа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...