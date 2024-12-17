17 декабря 2024

В арктической зоне ХМАО отменили уроки второй смены в школах из-за мороза

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В Березовском районе ХМАО отменили занятия второй смены у школьников
В Березовском районе ХМАО отменили занятия второй смены у школьников Фото:

Из-за сильного мороза в населенных пунктах Березовского района ХМАО отменили занятия для учащихся 1-8 классов. Актировки объявили в пгт Березово и Игрим, поселке Вазентур, селах Теги, Полноват и Ванзеват, и деревнях Щекурья и Шайтанка. Об этом сообщает портал «Госуслуги Югра».

«Занятия для учащихся 1-8 классов второй смены отменяются. На момент объявления температура составила -31,6°C, ветер — 1 м/с „, — указано в объявлении на портале.

Ранее URA.RU сообщало, что утром 18 декабря актировки объявили в трех населенных пунктах. Занятия с 1 по 11 класс отменили в Саранпауле, Ломбовоже и Щекурье.

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Из-за сильного мороза в населенных пунктах Березовского района ХМАО отменили занятия для учащихся 1-8 классов. Актировки объявили в пгт Березово и Игрим, поселке Вазентур, селах Теги, Полноват и Ванзеват, и деревнях Щекурья и Шайтанка. Об этом сообщает портал «Госуслуги Югра». «Занятия для учащихся 1-8 классов второй смены отменяются. На момент объявления температура составила -31,6°C, ветер — 1 м/с „, — указано в объявлении на портале. Ранее URA.RU сообщало, что утром 18 декабря актировки объявили в трех населенных пунктах. Занятия с 1 по 11 класс отменили в Саранпауле, Ломбовоже и Щекурье.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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