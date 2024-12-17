В арктической зоне ХМАО отменили уроки второй смены в школах из-за мороза

Из-за сильного мороза в населенных пунктах Березовского района ХМАО отменили занятия для учащихся 1-8 классов. Актировки объявили в пгт Березово и Игрим, поселке Вазентур, селах Теги, Полноват и Ванзеват, и деревнях Щекурья и Шайтанка. Об этом сообщает портал «Госуслуги Югра».
«Занятия для учащихся 1-8 классов второй смены отменяются. На момент объявления температура составила -31,6°C, ветер — 1 м/с „, — указано в объявлении на портале.
Ранее URA.RU сообщало, что утром 18 декабря актировки объявили в трех населенных пунктах. Занятия с 1 по 11 класс отменили в Саранпауле, Ломбовоже и Щекурье.
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