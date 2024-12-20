Песков объяснил URA.RU слова Путина о дуэли с «Орешником»

Россия отвечает на удары вглубь страны, как и предупреждал президент Владимир Путин. Так пресс-секретарь главы государства ответил на вопрос URA.RU о том, были ли слова российского лидера о высокотехнологичной дуэли шуткой или же Западу стоит серьезно отнестись к этому предложению.
«Во-первых, хорошо известна позиция Российской Федерации, которая была озвучена президентом Путиным еще летом в Санкт-Петербурге, что касалась витка эскалации, спровоцированного странами коллективного Запада, когда было принято решение об использовании ракет иностранного производства по целям на территории РФ. Вы знаете, что такие удары по территории РФ наносились. И вы знаете, что президент сказал, что каждый раз будет ответ. Вот в русле чего президент говорил об этом. Вы видите, что ответы следуют так, как и говорил президент», — заявил Песков.
Пресс-секретарь главы государства отдельно подчеркнул, что об этих высказываниях президента очень важно говорить в контексте того вопроса, который ему задали на «Итогах года». «Это не его была инициатива, его попросили объяснить возможные уязвимости», — добавил Песков. Поэтому президент достаточно детально рассказывал, как он обычно делает, о том, как работает эта ракета, насколько она эффективна против ПВО, резюмировал Песков.
После «Итогов года» с Владимиром Путиным многие зарубежные СМИ обратили особое внимание на предложение президента устроить высокотехнологичную дуэль с теми, кто сомневаются в возможностях «Орешника». Одни посчитали это ответом на «западный скептицизм», другие же предпочли счесть слова президента за шутку. Так, в статье NBC News говорится, что «Путин пошутил, что хотел бы вызвать Запад на „высокотехнологичную дуэль“ в Киеве».
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