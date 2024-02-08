Появилось полное видео рейда на закрытой БДСМ-вечеринки в центре Екатеринбурга

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Blue Velvet в «Фабрике». Екатеринбург, blue velvet
Вечеринка длилась всего полчаса Фото:

Силовики остановили вечеринку с элементами БДСМ в клубе «Фабрика» в рамках профилактического рейда. Всего было проверено 270 граждан. Полное видео с проверки екатеринбуржцев предоставлено URA.RU пресс-группой УМВД по Екатеринбургу.

«На территории Ленинского административного района Екатеринбурга проведены профилактические мероприятия в рамках планового рейда „Улица-бар“. В ходе данного мероприятия проведена проверка одного питейного заведения», — заявил начальник городской полиции Александр Кашигин.

Сотрудники полиции ворвались на вечеринку в ночь на 4 февраля. Предположительно, организатором ее был Станислав Словиковский, который известен городскому сообществу организацией БДСМ-тусовок Blue Velvet. В ходе рейда было выявлено два несовершеннолетних, три человека отказались от медицинского освидетельствования и были оштрафованы.

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Силовики остановили вечеринку с элементами БДСМ в клубе «Фабрика» в рамках профилактического рейда. Всего было проверено 270 граждан. Полное видео с проверки екатеринбуржцев предоставлено URA.RU пресс-группой УМВД по Екатеринбургу. «На территории Ленинского административного района Екатеринбурга проведены профилактические мероприятия в рамках планового рейда „Улица-бар“. В ходе данного мероприятия проведена проверка одного питейного заведения», — заявил начальник городской полиции Александр Кашигин. Сотрудники полиции ворвались на вечеринку в ночь на 4 февраля. Предположительно, организатором ее был Станислав Словиковский, который известен городскому сообществу организацией БДСМ-тусовок Blue Velvet. В ходе рейда было выявлено два несовершеннолетних, три человека отказались от медицинского освидетельствования и были оштрафованы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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