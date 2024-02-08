Появилось полное видео рейда на закрытой БДСМ-вечеринки в центре Екатеринбурга

08 февраля 2024 в 16:34 Размер текста - 17 +

Вечеринка длилась всего полчаса Фото: Илья Московец © URA.RU Силовики остановили вечеринку с элементами БДСМ в клубе «Фабрика» в рамках профилактического рейда. Всего было проверено 270 граждан. Полное видео с проверки екатеринбуржцев предоставлено URA.RU пресс-группой УМВД по Екатеринбургу. «На территории Ленинского административного района Екатеринбурга проведены профилактические мероприятия в рамках планового рейда „Улица-бар“. В ходе данного мероприятия проведена проверка одного питейного заведения», — заявил начальник городской полиции Александр Кашигин. Сотрудники полиции ворвались на вечеринку в ночь на 4 февраля. Предположительно, организатором ее был Станислав Словиковский, который известен городскому сообществу организацией БДСМ-тусовок Blue Velvet. В ходе рейда было выявлено два несовершеннолетних, три человека отказались от медицинского освидетельствования и были оштрафованы.

Силовики остановили вечеринку с элементами БДСМ в клубе «Фабрика» в рамках профилактического рейда. Всего было проверено 270 граждан. Полное видео с проверки екатеринбуржцев предоставлено URA.RU пресс-группой УМВД по Екатеринбургу. «На территории Ленинского административного района Екатеринбурга проведены профилактические мероприятия в рамках планового рейда „Улица-бар“. В ходе данного мероприятия проведена проверка одного питейного заведения», — заявил начальник городской полиции Александр Кашигин. Сотрудники полиции ворвались на вечеринку в ночь на 4 февраля. Предположительно, организатором ее был Станислав Словиковский, который известен городскому сообществу организацией БДСМ-тусовок Blue Velvet. В ходе рейда было выявлено два несовершеннолетних, три человека отказались от медицинского освидетельствования и были оштрафованы.