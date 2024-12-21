Сальдо назвал главную причину СВО

Спецоперация РФ на Украине началась из-за того, что у НАТО разгулялись аппетиты. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«Аппетиты у НАТО разгулялись, и, в общем-то, СВО началась только из-за этого», — сообщил Владимир Сальдо в беседе с ТАСС. Он напомнил, что альянс не должен присутствовать на границах РФ для сохранения баланса в мире.
Спецоперация началась 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин в своем видеобращении к россиянам отмечал, что принял такое решение ради людей Донбасса. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что одной из целей СВО является устранение угроз безопасности России, которые создавали страны НАТО на российских границах.
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