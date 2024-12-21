Специалисты департамента образования мэрии Перми устроили проверку по заявлению бывшей учительницы инклюзивной школы №114. По словам педагога, директор устроила буллинг трудового коллектива и детей с ОВЗ. А ее дочь, работающая учителем начальных классов, якобы позволяет себе противоправные действия вплоть до рукоприкладства в отношении учащихся, пожаловались родители школьников.
«По ситуации в школе №114 будет организована проверка», — на данные ведомства ссылается портал 59.RU. Ранее жалоб на управленческую деятельность директора от персонала школы и родителей не поступало.
В департаменте добавили, что в 2021 году были зафиксированы претензии в адрес учителя начальной школы. По результатам разбирательства руководителя организации привлекли к дисциплинарной ответственности. В полиции тогда отказалась возбуждать уголовное дело из-за отсутствия состава преступления. А в ноябре этого года стало известно о новом нападении учителя на ученика.
Редакции URA.RU не удалось оперативно связаться с руководством учреждения. Педагог начальных классов на контакт со СМИ идти отказывается.
В очередной раз школа №114 оказалась в центре скандала в феврале. Мамы и папы перестали приводить на занятия своих детей из-за новенького мальчика, который регулярно терроризировал одноклассников. Директор объясняла, что узнала о конфликте лишь спустя пять месяцев. Все это время родители искали помощи у депутатов, омбудсмена и в прокуратуре.
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