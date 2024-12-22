22 декабря 2024

Японский девелопер застроит территорию на улице Стахановская в Перми

Застройщик из Японии Yunika выиграл торги на КРТ на улице Стахановская в Перми
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Минстрой готовится подписать договор с застройщиком
Минстрой готовится подписать договор с застройщиком Фото:

Минстрой Пермского края подвел итоги конкурса по выбору девелопера, который будет застраивать территорию на улице Стахановская по механизму комплексного развития территории (КРТ). Победителем стал ООО специализированный застройщик «Горизонт», входящий в структуру японской компании Yunika.

«Подведены итоги аукциона на право КРТ жилой застройки участка, ограниченного улицами Льва Толстого, Нытвенская, Танкистов, Стахановская. Победителем признан ООО специализированный застройщик „Горизонт“», — сообщили в пресс-службе краевого минстроя.

Уточняется, что девелопер должен будет расселить многоквартирные дома, расположенные на этой территории, а затем снести их вместе с нежилыми постройками и гаражами. После этого компания построит новый жилой комплекс. Минстрой планирует заключить договор с «Горизонтом» в течение месяца.

Ранее URA.RU рассказало, что власти решили застроить участок рядом со стахановским кольцом. За право возвести многоэтажки боролись 13 компаний из Перми, Москвы, Екатеринбурга и Ижевска. В это же время проходили торги на право КРТ на улице Куйбышева рядом с кинотеатром «Премьер». Конкурс выиграл ООО «Строитель», близкое к холдингу «Кортрос».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Минстрой Пермского края подвел итоги конкурса по выбору девелопера, который будет застраивать территорию на улице Стахановская по механизму комплексного развития территории (КРТ). Победителем стал ООО специализированный застройщик «Горизонт», входящий в структуру японской компании Yunika. «Подведены итоги аукциона на право КРТ жилой застройки участка, ограниченного улицами Льва Толстого, Нытвенская, Танкистов, Стахановская. Победителем признан ООО специализированный застройщик „Горизонт“», — сообщили в пресс-службе краевого минстроя. Уточняется, что девелопер должен будет расселить многоквартирные дома, расположенные на этой территории, а затем снести их вместе с нежилыми постройками и гаражами. После этого компания построит новый жилой комплекс. Минстрой планирует заключить договор с «Горизонтом» в течение месяца. Ранее URA.RU рассказало, что власти решили застроить участок рядом со стахановским кольцом. За право возвести многоэтажки боролись 13 компаний из Перми, Москвы, Екатеринбурга и Ижевска. В это же время проходили торги на право КРТ на улице Куйбышева рядом с кинотеатром «Премьер». Конкурс выиграл ООО «Строитель», близкое к холдингу «Кортрос».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...