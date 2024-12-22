Японский девелопер застроит территорию на улице Стахановская в Перми

Минстрой Пермского края подвел итоги конкурса по выбору девелопера, который будет застраивать территорию на улице Стахановская по механизму комплексного развития территории (КРТ). Победителем стал ООО специализированный застройщик «Горизонт», входящий в структуру японской компании Yunika.
«Подведены итоги аукциона на право КРТ жилой застройки участка, ограниченного улицами Льва Толстого, Нытвенская, Танкистов, Стахановская. Победителем признан ООО специализированный застройщик „Горизонт“», — сообщили в пресс-службе краевого минстроя.
Уточняется, что девелопер должен будет расселить многоквартирные дома, расположенные на этой территории, а затем снести их вместе с нежилыми постройками и гаражами. После этого компания построит новый жилой комплекс. Минстрой планирует заключить договор с «Горизонтом» в течение месяца.
Ранее URA.RU рассказало, что власти решили застроить участок рядом со стахановским кольцом. За право возвести многоэтажки боролись 13 компаний из Перми, Москвы, Екатеринбурга и Ижевска. В это же время проходили торги на право КРТ на улице Куйбышева рядом с кинотеатром «Премьер». Конкурс выиграл ООО «Строитель», близкое к холдингу «Кортрос».
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