Иногородние застройщики борются за право КРТ на улице Стахановской в Перми

Торги на право комплексного развития территории по улице Стахановской в Перми начались 18 декабря. По информации «Коммерсантъ-Прикамье», лидируют иногородние девелоперы.
«Участники торгов сделали более шести тысяч шагов. Сейчас за лот предлагают почти 350 миллионов рублей. За актив борются две иногородние компании», — пишет «Коммерсантъ-Прикамье».
Как сообщает издание, стоимость лота может превысить итоговую стоимость торгов на право КРТ по улице Куйбышева. Ранее URA.RU рассказывало, что участок застроит ООО «Строитель» (структура девелопера «Кортрос»). Итоговая цена контракта составила 356 миллионов рублей. Общая площадь застройки на участке от улицы Механошина до улицы Белинского составляет 12,5 гектаров.
В торгах на право КРТ по улице Стахановской принимают участие 13 девелоперов. Семь из них из Перми, также к торгам допустили девелоперов из Москвы, Екатеринбурга и Ижевска.
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