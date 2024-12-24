Чеченскую боксершу избила толпа мужчин в Швейцарии

В Швейцарии напали на чеченскую боксёршу Аминат Эльбукаеву. Об этом рассказала сама девушка в своих соцсетях. Причем это уже не первое избиение спортсменки.
«Люди, которые подбегают сзади, избивают и убегают, они кем себя считают? Что в головах? Если меня спросить, я считаю их нелюдями», — заявила на видео пострадавшая. Она также пообещала, что в следующий раз спрос будет с родных агрессоров. По словам Эльбукаевой, на нее напали в Швецарии, когда она возвращалась с тренировки.
После удара по голове со спины она потеряла сознание. Однако, как рассказала сама спортсменка, ее продолжали избивать, ногами когда лежала.
Это уже второй подобный инцидент с Эльбукаевой за полгода. В прошлый раз ее избили мужчины в июле, передает MK.RU. Тогда она получила сотрясение мозга и перелом ребер.
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