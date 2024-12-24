Чеченскую боксершу избила толпа мужчин в Швейцарии

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Боксерша Аминат Эльбукаева сообщила об избиении в Швейцарии (архивное фото)
Боксерша Аминат Эльбукаева сообщила об избиении в Швейцарии (архивное фото) Фото:

В Швейцарии напали на чеченскую боксёршу Аминат Эльбукаеву. Об этом рассказала сама девушка в своих соцсетях. Причем это уже не первое избиение спортсменки.

«Люди, которые подбегают сзади, избивают и убегают, они кем себя считают? Что в головах? Если меня спросить, я считаю их нелюдями», — заявила на видео пострадавшая. Она также пообещала, что в следующий раз спрос будет с родных агрессоров. По словам Эльбукаевой, на нее напали в Швецарии, когда она возвращалась с тренировки.

После удара по голове со спины она потеряла сознание. Однако, как рассказала сама спортсменка, ее продолжали избивать, ногами когда лежала.

Это уже второй подобный инцидент с Эльбукаевой за полгода. В прошлый раз ее избили мужчины в июле, передает MK.RU. Тогда она получила сотрясение мозга и перелом ребер.

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В Швейцарии напали на чеченскую боксёршу Аминат Эльбукаеву. Об этом рассказала сама девушка в своих соцсетях. Причем это уже не первое избиение спортсменки. «Люди, которые подбегают сзади, избивают и убегают, они кем себя считают? Что в головах? Если меня спросить, я считаю их нелюдями», — заявила на видео пострадавшая. Она также пообещала, что в следующий раз спрос будет с родных агрессоров. По словам Эльбукаевой, на нее напали в Швецарии, когда она возвращалась с тренировки. После удара по голове со спины она потеряла сознание. Однако, как рассказала сама спортсменка, ее продолжали избивать, ногами когда лежала. Это уже второй подобный инцидент с Эльбукаевой за полгода. В прошлый раз ее избили мужчины в июле, передает MK.RU. Тогда она получила сотрясение мозга и перелом ребер.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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