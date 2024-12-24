Петербургского полковника обвиняют в третьем убийстве

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Ранее Смирнов организовал подрыв автомобиля, в котором погиб один человек
Ранее Смирнов организовал подрыв автомобиля, в котором погиб один человек Фото:

Бывший полковник МВД Михаил Смирнов дал показания об убийстве своего агента, которое произошло в 2001 году. Ранее Смирнов признался в совершении еще двух убийств, которые он совершил в 1998 году.

«Смирнов, по его словам, вывез своего помощника во Всеволожский район, где застрелил его из пистолета ТТ. Ранее полковник признался в еще двух убийствах», — пишет «Фонтанка». Там добавили, что Смирнов подготовил документы о несуществующей компании, которая хотела продать технику главе администрации Ленинградской области. Это была провокация — агент должен был дать чиновнику взятку.

Однако агент сообщил чиновнику, что работает на Смирнова. Узнав об этом, Смирнов вывез своего помощника во Всеволожский район и застрелил его из пистолета ТТ за предательство. Труп с огнестрельными ранениями был обнаружен в 2001 году, но убийство не было раскрыто, дело передали в архив.

Ранее Смирнов признался и в других двух убийствах. В 1998 году он организовал подрыв автомобиля, в котором погиб один человек, а в 2004 году вместе с подельниками убил репортера «Фонтанки» и Агентства журналистских расследований (АЖУР) Максима Максимова. Его тело до сих пор не найдено. Смирнов заявил, что хочет уехать на СВО.

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Бывший полковник МВД Михаил Смирнов дал показания об убийстве своего агента, которое произошло в 2001 году. Ранее Смирнов признался в совершении еще двух убийств, которые он совершил в 1998 году. «Смирнов, по его словам, вывез своего помощника во Всеволожский район, где застрелил его из пистолета ТТ. Ранее полковник признался в еще двух убийствах», — пишет «Фонтанка». Там добавили, что Смирнов подготовил документы о несуществующей компании, которая хотела продать технику главе администрации Ленинградской области. Это была провокация — агент должен был дать чиновнику взятку. Однако агент сообщил чиновнику, что работает на Смирнова. Узнав об этом, Смирнов вывез своего помощника во Всеволожский район и застрелил его из пистолета ТТ за предательство. Труп с огнестрельными ранениями был обнаружен в 2001 году, но убийство не было раскрыто, дело передали в архив. Ранее Смирнов признался и в других двух убийствах. В 1998 году он организовал подрыв автомобиля, в котором погиб один человек, а в 2004 году вместе с подельниками убил репортера «Фонтанки» и Агентства журналистских расследований (АЖУР) Максима Максимова. Его тело до сих пор не найдено. Смирнов заявил, что хочет уехать на СВО.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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