Из любимца москвичей жирафа Самсона сделали чучело

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Из жирафа Самсона, который жил в московском зоопарке, сделали чучело и поставили его в Дарвиновском музее
Из жирафа Самсона, который жил в московском зоопарке, сделали чучело и поставили его в Дарвиновском музее Фото:

В Дарвиновском музее в Москве поставили чучело знаменитого жирафа Самсона (полное ФИО: Самсон Гамлетович Ленинградов) из Московского зоопарка. Он стал частью экспозиции «Саванна». 

«Для работы потребовалось особое помещение с семиметровыми потолками и специальные подъемники — настолько рост Самсона огромен. Здесь, в музее, работы продолжились — для Самсона переделали подиум с обитателями Африки, для чего бедного нильского крокодила даже пришлось переселить на время в служебный коридор», — говорится в сообщении музея. Информацию об этом передает Life.

Жираф Самсон, скончавшийся в конце июля 2024 года, был увековечен в коллекции музея как первый представитель сетчатых жирафов и самый высокий жираф в коллекции. Этот шаг был принят дирекцией Московского зоопарка как дань уважения к легендарному животному, чей возраст достиг 30 лет.

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В Дарвиновском музее в Москве поставили чучело знаменитого жирафа Самсона (полное ФИО: Самсон Гамлетович Ленинградов) из Московского зоопарка. Он стал частью экспозиции «Саванна».  «Для работы потребовалось особое помещение с семиметровыми потолками и специальные подъемники — настолько рост Самсона огромен. Здесь, в музее, работы продолжились — для Самсона переделали подиум с обитателями Африки, для чего бедного нильского крокодила даже пришлось переселить на время в служебный коридор», — говорится в сообщении музея. Информацию об этом передает Life. Жираф Самсон, скончавшийся в конце июля 2024 года, был увековечен в коллекции музея как первый представитель сетчатых жирафов и самый высокий жираф в коллекции. Этот шаг был принят дирекцией Московского зоопарка как дань уважения к легендарному животному, чей возраст достиг 30 лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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