Из любимца москвичей жирафа Самсона сделали чучело

В Дарвиновском музее в Москве поставили чучело знаменитого жирафа Самсона (полное ФИО: Самсон Гамлетович Ленинградов) из Московского зоопарка. Он стал частью экспозиции «Саванна».
«Для работы потребовалось особое помещение с семиметровыми потолками и специальные подъемники — настолько рост Самсона огромен. Здесь, в музее, работы продолжились — для Самсона переделали подиум с обитателями Африки, для чего бедного нильского крокодила даже пришлось переселить на время в служебный коридор», — говорится в сообщении музея. Информацию об этом передает Life.
Жираф Самсон, скончавшийся в конце июля 2024 года, был увековечен в коллекции музея как первый представитель сетчатых жирафов и самый высокий жираф в коллекции. Этот шаг был принят дирекцией Московского зоопарка как дань уважения к легендарному животному, чей возраст достиг 30 лет.
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