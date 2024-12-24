В национальном парке «Зюраткуль» в Катав-Ивановском Челябинской области активизировались волки. Звери все ближе подходят к туристическим тропам, рассказали 25 декабря в пресс-службе нацпарка.
«В последнее время активизировались волки, их много, вой все чаще и все ближе слышен по ночам. Они подходят близко к туристическим тропам», — сообщила пресс-служба челябинского нацпарка в официальной группе в соцсети «ВКонтакте». Туристов призывают не ходить в лесу по одному даже днем.
Ранее пресс-служба другого челябинского нацпарка предупредила о риске заразиться бешенством и лихорадкой. Подцепить инфекцию на «Таганае» можно, погладив лисицу. Вирусы могут стать опасными «сувенирами», с которыми вы вернетесь из похода, говорят в нацпарке.
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