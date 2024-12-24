24 декабря 2024

Волки атаковали популярный челябинский нацпарк. Фото

Волки активизировались в челябинском национальном парке «Зюраткуль»
© Служба новостей «URA.RU»
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Кормление харзы в зоопарке. Екатеринбург, волк
Волки в последнее время активизировались на «Зюраткуле» (архивное фото) Фото:

В национальном парке «Зюраткуль» в Катав-Ивановском Челябинской области активизировались волки. Звери все ближе подходят к туристическим тропам, рассказали 25 декабря в пресс-службе нацпарка.

«В последнее время активизировались волки, их много, вой все чаще и все ближе слышен по ночам. Они подходят близко к туристическим тропам», — сообщила пресс-служба челябинского нацпарка в официальной группе в соцсети «ВКонтакте». Туристов призывают не ходить в лесу по одному даже днем.

Ранее пресс-служба другого челябинского нацпарка предупредила о риске заразиться бешенством и лихорадкой. Подцепить инфекцию на «Таганае» можно, погладив лисицу. Вирусы могут стать опасными «сувенирами», с которыми вы вернетесь из похода, говорят в нацпарке.

Кадр с видеоловушки в нацпарке «Зюраткуль»
Кадр с видеоловушки в нацпарке «Зюраткуль»

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В национальном парке «Зюраткуль» в Катав-Ивановском Челябинской области активизировались волки. Звери все ближе подходят к туристическим тропам, рассказали 25 декабря в пресс-службе нацпарка. «В последнее время активизировались волки, их много, вой все чаще и все ближе слышен по ночам. Они подходят близко к туристическим тропам», — сообщила пресс-служба челябинского нацпарка в официальной группе в соцсети «ВКонтакте». Туристов призывают не ходить в лесу по одному даже днем. Ранее пресс-служба другого челябинского нацпарка предупредила о риске заразиться бешенством и лихорадкой. Подцепить инфекцию на «Таганае» можно, погладив лисицу. Вирусы могут стать опасными «сувенирами», с которыми вы вернетесь из похода, говорят в нацпарке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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