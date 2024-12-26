В челябинском селе пропала школьница. Фото

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Федеральный тренировочный экзамен в школе №200 - ЕГЭ по обществознанию и английскому языку. Екатеринбург , школьный коридор, школьница
Поиском подростка занимаются волонтеры (фото из архива) Фото:

В селе Аргаяш Челябинской области пропала 14-летняя школьница Евгения Миронова. О ее местонахождение неизвестно, сообщают волонтеры поискового отряда «Легион-СПАС».

«Пропал человек! Миронова Евгения Владимировна, 26.11.2010 г. р. (14 лет). Аргаяш», — заявляют представители «Легион-СПАС» в социальной сети «ВКонтакте».

Волонтеры отмечают, что последний раз девушку видели в селе сегодня, 26 декабря. Подросток была одета в серую куртку с синим отливом, угги черного цвета и белые колготки. Рост Евгении — 160 сантиметров, телосложение худощавое.

Внимание, пропала 14-летняя Евгения
Внимание, пропала 14-летняя Евгения
Фото:

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В селе Аргаяш Челябинской области пропала 14-летняя школьница Евгения Миронова. О ее местонахождение неизвестно, сообщают волонтеры поискового отряда «Легион-СПАС». «Пропал человек! Миронова Евгения Владимировна, 26.11.2010 г. р. (14 лет). Аргаяш», — заявляют представители «Легион-СПАС» в социальной сети «ВКонтакте». Волонтеры отмечают, что последний раз девушку видели в селе сегодня, 26 декабря. Подросток была одета в серую куртку с синим отливом, угги черного цвета и белые колготки. Рост Евгении — 160 сантиметров, телосложение худощавое.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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