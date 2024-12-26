В челябинском селе пропала школьница. Фото

26 декабря 2024 в 22:55 Размер текста - 17 +

Поиском подростка занимаются волонтеры (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В селе Аргаяш Челябинской области пропала 14-летняя школьница Евгения Миронова. О ее местонахождение неизвестно, сообщают волонтеры поискового отряда «Легион-СПАС». «Пропал человек! Миронова Евгения Владимировна, 26.11.2010 г. р. (14 лет). Аргаяш», — заявляют представители «Легион-СПАС» в социальной сети «ВКонтакте». Волонтеры отмечают, что последний раз девушку видели в селе сегодня, 26 декабря. Подросток была одета в серую куртку с синим отливом, угги черного цвета и белые колготки. Рост Евгении — 160 сантиметров, телосложение худощавое. Внимание, пропала 14-летняя Евгения группа «„Легион-СПАС“ — поиск пропавших детей Челябинск», vk.com Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В селе Аргаяш Челябинской области пропала 14-летняя школьница Евгения Миронова. О ее местонахождение неизвестно, сообщают волонтеры поискового отряда «Легион-СПАС». «Пропал человек! Миронова Евгения Владимировна, 26.11.2010 г. р. (14 лет). Аргаяш», — заявляют представители «Легион-СПАС» в социальной сети «ВКонтакте». Волонтеры отмечают, что последний раз девушку видели в селе сегодня, 26 декабря. Подросток была одета в серую куртку с синим отливом, угги черного цвета и белые колготки. Рост Евгении — 160 сантиметров, телосложение худощавое.