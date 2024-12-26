В селе Аргаяш Челябинской области пропала 14-летняя школьница Евгения Миронова. О ее местонахождение неизвестно, сообщают волонтеры поискового отряда «Легион-СПАС».
«Пропал человек! Миронова Евгения Владимировна, 26.11.2010 г. р. (14 лет). Аргаяш», — заявляют представители «Легион-СПАС» в социальной сети «ВКонтакте».
Волонтеры отмечают, что последний раз девушку видели в селе сегодня, 26 декабря. Подросток была одета в серую куртку с синим отливом, угги черного цвета и белые колготки. Рост Евгении — 160 сантиметров, телосложение худощавое.
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