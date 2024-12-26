Посредников не будет: регоператор обращения с отходами раскрыл планы на 2025 год в Прикамье

В Пермском крае региональный оператор обращения с отходами АО «ПРО ТКО» планирует самостоятельно заниматься вывозом мусора. С января компания будет работать в Индустриальном районе Перми и на территории Пермского округа. Об этом сообщила пресс-служба правительства Прикамья.
«Завершились торги по выбору подрядчиков для транспортирования твердых коммунальных отходов. Конкурс был объявлен по 16 лотам. Один из лотов компания „ПРО ТКО“ решила обслуживать самостоятельно», — на данные властей ссылается «Коммерсант-Прикамье».
Ранее указанные территории обслуживала ГК «Экобест». Новые контракты будут действовать два года. Для выполнения поставленных задач регоператор закупил 10 новых мусоровозов и три единицы спецтехники под крупногабаритные отходы, был сформирован собственный штат водителей и диспетчеров. Для АО этот опыт — уникальный, до этого «ПРО ТКО» занималось исключительно координацией действий подрядчиков.
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