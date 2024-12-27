27 декабря 2024

Власти рассказали, возможна ли атака БПЛА в Пермском крае

Минтербез: атаки беспилотников в Пермском крае не будет
© Служба новостей «URA.RU»
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По мнению властей, угрозы атаки БПЛА нет
По мнению властей, угрозы атаки БПЛА нет Фото:
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В региональном министерстве безопасности прокомментировали возможность атаки беспилотников в Пермском крае. По словам ведомства, угрозы нет.

«Однако в Пермском крае таких случаев не было, и я полагаю, что их не будет», — пишет «Новый компаньон» со ссылкой на главу ведомства Альберта Марданова. Он добавил, что ведомство отслеживает все БПЛА, которые летят из-за границы.

Ранее URA.RU рассказало, что 23 декабря появилась информация об угрозе БПЛА в Прикамье. Но она не подтвердилась.

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В региональном министерстве безопасности прокомментировали возможность атаки беспилотников в Пермском крае. По словам ведомства, угрозы нет. «Однако в Пермском крае таких случаев не было, и я полагаю, что их не будет», — пишет «Новый компаньон» со ссылкой на главу ведомства Альберта Марданова. Он добавил, что ведомство отслеживает все БПЛА, которые летят из-за границы. Ранее URA.RU рассказало, что 23 декабря появилась информация об угрозе БПЛА в Прикамье. Но она не подтвердилась.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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