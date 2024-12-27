Власти рассказали, возможна ли атака БПЛА в Пермском крае

По мнению властей, угрозы атаки БПЛА нет
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В региональном министерстве безопасности прокомментировали возможность атаки беспилотников в Пермском крае. По словам ведомства, угрозы нет.
«Однако в Пермском крае таких случаев не было, и я полагаю, что их не будет», — пишет «Новый компаньон» со ссылкой на главу ведомства Альберта Марданова. Он добавил, что ведомство отслеживает все БПЛА, которые летят из-за границы.
Ранее URA.RU рассказало, что 23 декабря появилась информация об угрозе БПЛА в Прикамье. Но она не подтвердилась.
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