Госавтоинспекция Пермского края предупредила водителей о сложной дорожной ситуации

На Пермский край надвигаются снегопады и метель, которые могут создать проблемы для автомобилистов и пешеходов. Об этом в своем telegram-канале предупреждает региональная Госавтоинспекция.
«На территории Пермского края ожидается ухудшение погоды. Продолжительный снегопад пройдет в последний день уходящего года. Из-за сильного ветра 7–12 м/с с порывами до 16 м/с будут метели. Призываем автомобилистов к повышенной осторожности», — говорится в сообщении в telegram-канала ведомства.
Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения быть особенно внимательными и осторожными. Из-за снегопадов видимость на дорогах может ухудшиться, а покрытие стать скользким, создавая опасные условия. На проезжей части может образоваться снежный накат, поэтому дорожная техника уже начала работать. Автоинспекторы патрулируют сложные участки трасс с включенными маячками, контролируя ситуацию и помогая водителям при необходимости.
Ранее URA.RU рассказывало о том, что во вторник, 31 декабря, в Пермском крае ожидается сильный снегопад, гололедица и порывы ветра. В отдельных районах региона прогнозируются гололедно-изморозевые отложения, вызывающие обледенение линий электропередач.
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