30 декабря 2024

Госавтоинспекция Пермского края предупредила водителей о сложной дорожной ситуации

В Пермском крае ожидается ухудшение погоды
© Служба новостей «URA.RU»
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Метель и снегопад ухудшают видимость
Метель и снегопад ухудшают видимость Фото:

На Пермский край надвигаются снегопады и метель, которые могут создать проблемы для автомобилистов и пешеходов. Об этом в своем telegram-канале предупреждает региональная Госавтоинспекция.

«На территории Пермского края ожидается ухудшение погоды. Продолжительный снегопад пройдет в последний день уходящего года. Из-за сильного ветра 7–12 м/с с порывами до 16 м/с будут метели. Призываем автомобилистов к повышенной осторожности», — говорится в сообщении в telegram-канала ведомства.

Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения быть особенно внимательными и осторожными. Из-за снегопадов видимость на дорогах может ухудшиться, а покрытие стать скользким, создавая опасные условия. На проезжей части может образоваться снежный накат, поэтому дорожная техника уже начала работать. Автоинспекторы патрулируют сложные участки трасс с включенными маячками, контролируя ситуацию и помогая водителям при необходимости.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что во вторник, 31 декабря, в Пермском крае ожидается сильный снегопад, гололедица и порывы ветра. В отдельных районах региона прогнозируются гололедно-изморозевые отложения, вызывающие обледенение линий электропередач.

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На Пермский край надвигаются снегопады и метель, которые могут создать проблемы для автомобилистов и пешеходов. Об этом в своем telegram-канале предупреждает региональная Госавтоинспекция. «На территории Пермского края ожидается ухудшение погоды. Продолжительный снегопад пройдет в последний день уходящего года. Из-за сильного ветра 7–12 м/с с порывами до 16 м/с будут метели. Призываем автомобилистов к повышенной осторожности», — говорится в сообщении в telegram-канала ведомства. Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения быть особенно внимательными и осторожными. Из-за снегопадов видимость на дорогах может ухудшиться, а покрытие стать скользким, создавая опасные условия. На проезжей части может образоваться снежный накат, поэтому дорожная техника уже начала работать. Автоинспекторы патрулируют сложные участки трасс с включенными маячками, контролируя ситуацию и помогая водителям при необходимости. Ранее URA.RU рассказывало о том, что во вторник, 31 декабря, в Пермском крае ожидается сильный снегопад, гололедица и порывы ветра. В отдельных районах региона прогнозируются гололедно-изморозевые отложения, вызывающие обледенение линий электропередач.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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