Участник СВО пострадал при пожаре в частном доме в Сургуте

В дачном кооперативе Сургута (ХМАО) произошло возгорание частного дома. В результате пожара пострадал действующий участник СВО. Об этом сообщили в мэрии города.
«Дом в дачном кооперативе Сургута, в котором проживал действующий участник специальной военной операции со своей семьей, сгорел 30 декабря. Пострадал глава семьи, ему оказывается необходимая медицинская помощь. Супруга и трое детей временно находятся у родственников», — написано в telegram-канале ведомства.
Сейчас семье предложена квартира из маневренного фонда. Также организована работа по выплате материальной помощи в размере 100 000 рублей, выданы продуктовые наборы и предметы первой необходимости. Ситуация находится на контроле главы Сургута Максима Слепова.
Вчера также произошло возгорание в двухэтажном двухподъездном аварийном деревянном доме Лянтора (ХМАО). Из пожара было эвакуировано восемь человек. Одного пришлось выводить в специальной маске, поскольку он надышался угарным газом. Позже при тушении пожара спасателями были обнаружены тела двух женщин, проживавших в одной из квартир. Сейчас в СК по ХМАО по данному факту возбуждено уголовное дело.
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