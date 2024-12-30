30 декабря 2024

Участник СВО пострадал при пожаре в частном доме в Сургуте

© Служба новостей «URA.RU»
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Участнику СВО оказывают медпомощь после пожара в частном доме
Участнику СВО оказывают медпомощь после пожара в частном доме Фото:

В дачном кооперативе Сургута (ХМАО) произошло возгорание частного дома. В результате пожара пострадал действующий участник СВО. Об этом сообщили в мэрии города.

«Дом в дачном кооперативе Сургута, в котором проживал действующий участник специальной военной операции со своей семьей, сгорел 30 декабря. Пострадал глава семьи, ему оказывается необходимая медицинская помощь. Супруга и трое детей временно находятся у родственников», — написано в telegram-канале ведомства.

Сейчас семье предложена квартира из маневренного фонда. Также организована работа по выплате материальной помощи в размере 100 000 рублей, выданы продуктовые наборы и предметы первой необходимости. Ситуация находится на контроле главы Сургута Максима Слепова.

Вчера также произошло возгорание в двухэтажном двухподъездном аварийном деревянном доме Лянтора (ХМАО). Из пожара было эвакуировано восемь человек. Одного пришлось выводить в специальной маске, поскольку он надышался угарным газом. Позже при тушении пожара спасателями были обнаружены тела двух женщин, проживавших в одной из квартир. Сейчас в СК по ХМАО по данному факту возбуждено уголовное дело.

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В дачном кооперативе Сургута (ХМАО) произошло возгорание частного дома. В результате пожара пострадал действующий участник СВО. Об этом сообщили в мэрии города. «Дом в дачном кооперативе Сургута, в котором проживал действующий участник специальной военной операции со своей семьей, сгорел 30 декабря. Пострадал глава семьи, ему оказывается необходимая медицинская помощь. Супруга и трое детей временно находятся у родственников», — написано в telegram-канале ведомства. Сейчас семье предложена квартира из маневренного фонда. Также организована работа по выплате материальной помощи в размере 100 000 рублей, выданы продуктовые наборы и предметы первой необходимости. Ситуация находится на контроле главы Сургута Максима Слепова. Вчера также произошло возгорание в двухэтажном двухподъездном аварийном деревянном доме Лянтора (ХМАО). Из пожара было эвакуировано восемь человек. Одного пришлось выводить в специальной маске, поскольку он надышался угарным газом. Позже при тушении пожара спасателями были обнаружены тела двух женщин, проживавших в одной из квартир. Сейчас в СК по ХМАО по данному факту возбуждено уголовное дело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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