Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №12104, который разрешает военнопленным призываться на службу по собственному желанию. Помимо этого, новый закон предоставляет отсрочку от мобилизации для родственников погибших или пропавших без вести во время боевых действий.
«Данный закон предусматривает освобождение от мобилизации тех, кто был лишен личной свободы во время конфликта на Украине. Речь идет о военнопленных. Они могут быть призваны на службу только по своему желанию», — сообщило издание «РБК Украина» со ссылкой на Верховную Раду. Данный законопроект подписанный Зеленским, также предусматривает возможность получения отсрочки для тех граждан, чьи близкие пропали без вести или погибли на СВО.
На Украине осталось не так много граждан, готовых к мобилизации. Мужчин ловят на улицах городов и насильно отвозят в отделения ТЦК. Также недавно кабмин Украины утвердил документ, по которому теоретически можно провести тотальную мобилизацию граждан страны. Теперь, согласно документу, все украинцы обучающиеся в 10-м и 11-м классах, будут проходить общевойсковую подготовку, при этом пол учащихся не имеет значения.
30 декабря Зеленский подписал закон о ликвидации в стране медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК). С начала января 2025 года они полностью прекратят свою работу на территории страны. По мнению властей, ликвидация МСЭК позволит решить проблему коррупции в стране.
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