Подполье сообщило об ударе по базе ВСУ в Николаеве

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Взрыв и повторная детонация произошли на базе ВСУ
Взрыв и повторная детонация произошли на базе ВСУ Фото:

На военной базе ВСУ под Первомайском (Николаевская область) произошел взрыв в результате нанесенного удара. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

«Николаевская область, прилёт в Первомайск. Взрыв в пригороде, но трухнуло даже центр Первомайска», — сообщил Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости. Он подчеркнул, что за первым взрывом последовала продолжительная детонация, к месту выехало много карет скорой помощи.

Ранее группировка ВС РФ «Север» нанесла удар по ВСУ в 15 населенных пунктах Курской области. Также оперативно-тактическая авиация и артиллерия поразили силы противника в районах Сумской области, нейтрализована живую силу и технику противника, пишет «Царьград».

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На военной базе ВСУ под Первомайском (Николаевская область) произошел взрыв в результате нанесенного удара. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. «Николаевская область, прилёт в Первомайск. Взрыв в пригороде, но трухнуло даже центр Первомайска», — сообщил Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости. Он подчеркнул, что за первым взрывом последовала продолжительная детонация, к месту выехало много карет скорой помощи. Ранее группировка ВС РФ «Север» нанесла удар по ВСУ в 15 населенных пунктах Курской области. Также оперативно-тактическая авиация и артиллерия поразили силы противника в районах Сумской области, нейтрализована живую силу и технику противника, пишет «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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