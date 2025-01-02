На военной базе ВСУ под Первомайском (Николаевская область) произошел взрыв в результате нанесенного удара. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
«Николаевская область, прилёт в Первомайск. Взрыв в пригороде, но трухнуло даже центр Первомайска», — сообщил Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости. Он подчеркнул, что за первым взрывом последовала продолжительная детонация, к месту выехало много карет скорой помощи.
Ранее группировка ВС РФ «Север» нанесла удар по ВСУ в 15 населенных пунктах Курской области. Также оперативно-тактическая авиация и артиллерия поразили силы противника в районах Сумской области, нейтрализована живую силу и технику противника, пишет «Царьград».
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