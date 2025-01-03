В Раде задались вопросом по второму сроку Зеленского

Нардеп Дмитрук спросил Зеленского, что тот может сделать на втором сроке
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Зеленский заявил, что пока не принял окончательного решения баллотироваться на второй срок
Зеленский заявил, что пока не принял окончательного решения баллотироваться на второй срок Фото:

Народный депутат Верховной Рады Артем Дмитрук спросил президента Украины Владимира Зеленского, который сейчас является нелегитимным, что еще он может сделать на втором сроке. Ранее украинский лидер заявил, что еще не принял решения баллотироваться на второй срок, но планирует во время него сделать больше, чем может.  

«Еще больше? Это что?» — написал Дмитрук в своем telegram-канале. Отмечается, что в 2024 году президентские выборы на Украине отменили из-за военного положения и мобилизации, в связи с чем срок на посту главы государства у Зеленского вышел 13 мая и он стал нелегитимным. 

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что единственной легитимной властью на Украине остались парламент и спикер Рады Руслан Стефанчук. По его словам, если бы украинские власти отели избрать президента, то нужно было отменять военное положение. 

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Народный депутат Верховной Рады Артем Дмитрук спросил президента Украины Владимира Зеленского, который сейчас является нелегитимным, что еще он может сделать на втором сроке. Ранее украинский лидер заявил, что еще не принял решения баллотироваться на второй срок, но планирует во время него сделать больше, чем может.   «Еще больше? Это что?» — написал Дмитрук в своем telegram-канале. Отмечается, что в 2024 году президентские выборы на Украине отменили из-за военного положения и мобилизации, в связи с чем срок на посту главы государства у Зеленского вышел 13 мая и он стал нелегитимным.  Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что единственной легитимной властью на Украине остались парламент и спикер Рады Руслан Стефанчук. По его словам, если бы украинские власти отели избрать президента, то нужно было отменять военное положение. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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