ГАИ предупредила пермских водителей об ухудшении погоды

В Пермском крае с вечера 8 декабря начался продолжительный обильный снегопад, который может стать самым сильным с начала зимы. Он продлится до утра 10 января. Ухудшение погодных условий может создать проблемы для автомобилистов и пешеходов. Об этом в своем telegram-канале предупреждает региональная Госавтоинспекция.
«На территории Пермского края ожидается ухудшение погоды. По статистике, любые изменения погоды увеличивают количество дорожных аварий. Призываем автомобилистов к повышенной осторожности и неукоснительного соблюдения правил дорожного движения», — говорится в сообщении в telegram-канала ведомства.
По данным Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 9 января по краю ожидаются порывы ветра до 17 м/с . При этом фазовое состояние осадков сложное: снег, мокрый снег, замерзающий дождь и морось, образующие гололед и отложение мокрого снега на открытых поверхностях.
Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения быть особенно внимательными и осторожными. Из-за снегопадов видимость на дорогах может ухудшиться, а покрытие стать скользким, создавая опасные условия. На проезжей части может образоваться снежный накат.
ГАИ рекомендует водителям во время снегопада включать противотуманные фары. Водители и пассажиры должны использовать ремни безопасности и детские кресла. Госавтоинспекция также напоминает автомобилистам о правилах остановки и стоянки, чтобы не мешать коммунальной технике, особенно ночью. При вынужденной остановке нужно установить знак аварийной остановки, включить аварийные огни и надеть светоотражающую одежду.
Ранее URA.RU рассказывало о том, что в Пермском крае ожидается продолжительный обильный снегопад. Он может стать одним из самых сильных с начала зимы. Помимо снега ожидается мокрый снег и дождь.
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