Пермь попала в рейтинг самых дорогих городов мира

Пермь оказалась самым дешевым российским городом в рейтинге Numbeo
Пермь вошла в рейтинг дорогих городов мира. По данным сервиса Numbeo, столица Прикамья заняла 313 место из 327.
«313 место. Город Пермь, Россия», — указано в таблице. Аналитики при подсчете учитывали стоимость продуктов питания, аренды жилья, цены в ресторанах и другие факторы.
Кроме Перми, в рейтинг вошли 10 российских городов: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Краснодар, Новосибирск, Калининград, Уфа и Ростов-на-Дону. Все они находятся выше столицы Пермского края.
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