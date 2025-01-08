08 января 2025

Пермь попала в рейтинг самых дорогих городов мира

© Служба новостей «URA.RU»
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Пермь оказалась самым дешевым российским городом в рейтинге Numbeo
Пермь оказалась самым дешевым российским городом в рейтинге Numbeo Фото:

Пермь вошла в рейтинг дорогих городов мира. По данным сервиса Numbeo, столица Прикамья заняла 313 место из 327.

«313 место. Город Пермь, Россия», — указано в таблице. Аналитики при подсчете учитывали стоимость продуктов питания, аренды жилья, цены в ресторанах и другие факторы.

Кроме Перми, в рейтинг вошли 10 российских городов: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Краснодар, Новосибирск, Калининград, Уфа и Ростов-на-Дону. Все они находятся выше столицы Пермского края.

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Пермь вошла в рейтинг дорогих городов мира. По данным сервиса Numbeo, столица Прикамья заняла 313 место из 327. «313 место. Город Пермь, Россия», — указано в таблице. Аналитики при подсчете учитывали стоимость продуктов питания, аренды жилья, цены в ресторанах и другие факторы. Кроме Перми, в рейтинг вошли 10 российских городов: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Краснодар, Новосибирск, Калининград, Уфа и Ростов-на-Дону. Все они находятся выше столицы Пермского края.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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