На М-5 в Челябинской области открыли движение

Ограничения на М-5 сняты
На трассе М-5 в Челябинской области сняли введенные ранее ограничения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ФКУ УПРДОР «Южный Урал».
«Движение на М-5 „Урал“ открывается. Ранее введенные ограничения продлеваться не будут», — сообщили URA.RU в пресс-службе ФКУ УПРДОР «Южный Урал».
Ограничения ввели вечером 9 января и несколько раз их продлевали. Причиной стали погодные условия. Проезд для маршрутных и грузовых автомобилей был закрыт.
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