09 января 2025

На М-5 в Челябинской области открыли движение

© Служба новостей «URA.RU»
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Ограничения на М-5 сняты
Ограничения на М-5 сняты Фото:

На трассе М-5 в Челябинской области сняли введенные ранее ограничения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ФКУ УПРДОР «Южный Урал».

«Движение на М-5 „Урал“ открывается. Ранее введенные ограничения продлеваться не будут», — сообщили URA.RU в пресс-службе ФКУ УПРДОР «Южный Урал».

Ограничения ввели вечером 9 января и несколько раз их продлевали. Причиной стали погодные условия. Проезд для маршрутных и грузовых автомобилей был закрыт.

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На трассе М-5 в Челябинской области сняли введенные ранее ограничения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ФКУ УПРДОР «Южный Урал». «Движение на М-5 „Урал“ открывается. Ранее введенные ограничения продлеваться не будут», — сообщили URA.RU в пресс-службе ФКУ УПРДОР «Южный Урал». Ограничения ввели вечером 9 января и несколько раз их продлевали. Причиной стали погодные условия. Проезд для маршрутных и грузовых автомобилей был закрыт.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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