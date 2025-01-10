Со слов очевидцев, пожар произошел около шести утра по местному времени
В Гатчине Ленинградской области произошел крупный пожар на заводе по производству ацетона. По словам очевидцев, перед тем, как началось возгорание, были слышны взрывы. На место выехали сотрудники МЧС. Им удалось локализовать пожар, охвативший здание, площадью в 1900 квадратных метров. Что известно о происшествии к этому часу — в фоторепортаже URA.RU.
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