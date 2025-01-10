Что происходит в Гатчине, где горит завод по производству ацетона. Фотогалерея

Пожарные ликвидировали открытое горение на заводе в Гатчине
© Служба новостей «URA.RU»
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Со слов очевидцев, пожар произошел около шести утра по местному времени
Со слов очевидцев, пожар произошел около шести утра по местному времени Фото:

В Гатчине Ленинградской области произошел крупный пожар на заводе по производству ацетона. По словам очевидцев, перед тем, как началось возгорание, были слышны взрывы. На место выехали сотрудники МЧС. Им удалось локализовать пожар, охвативший здание, площадью в 1900 квадратных метров. Что известно о происшествии к этому часу — в фоторепортаже URA.RU.

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В Гатчине Ленинградской области произошел крупный пожар на заводе по производству ацетона. По словам очевидцев, перед тем, как началось возгорание, были слышны взрывы. На место выехали сотрудники МЧС. Им удалось локализовать пожар, охвативший здание, площадью в 1900 квадратных метров. Что известно о происшествии к этому часу — в фоторепортаже URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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