Пермская школьница упаковала 400 подарков ради тяжелобольных детей

Учащаяся пермской гимназии №17 упаковала 400 подарков, чтобы помочь тяжелобольным детям. Она, а также школьники из других образовательных организаций Перми и Москвы приняли участие в ежегодной акции благотворительного фонда «Дедморозим». Ребята выступали на новогодних концертах. Также они изготовили новогодние сувениры и различные сладости. Их школьники принесли на рождественские ярмарки.
«Третьеклассница из гимназии № 17 упаковала 400 новогодних подарков, чтобы поблагодарить участников благотворительной ярмарки. А ученики лицея № 2 продали десятки сладостей по семейным рецептам, желая помочь детям», — отмечают в фонде «Дедморозим».
Юная пермячка принимала участие в акции вместе со своей семьей: ее мама организовала проведение ярмарки, старшая сестра выступала на концерте, а папа примерил на себя роль звукорежиссера. Благодаря пермским и московским школьникам для тяжелобольных детей было собрано почти 700 тысяч рублей, они смогли провести Новый год вместе с родными, а не в больнице или интернате.
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