10 января 2025

В Миассе объяснили пропажу детского городка. Фото

В Миассе детский городок убрали из-за отступления от норм
© Служба новостей «URA.RU»
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Детскую площадку убрали, но обещали заменить на новую
Детскую площадку убрали, но обещали заменить на новую Фото:

В Миассе Челябинской области провели проверку после сообщений о демонтаже детского городка. Его убрали с набережной городского пруда, которую благоустраивают. Конструкции нарушали нормы безопасности, рассказали в прокуратуре региона.

«Прокуратура Миасса провела проверку. Она показала, что установленный детский городок не соответствовал нормам, в связи с чем был демонтирован. Осуществляется монтаж нового», — уточнили в telegram-канале надзорного ведомства.

Проверку провели после поста «Народного фронта» в соцсети. В прокуратуре выявили ряд нарушений на объекте. Так строительная площадка не была огорожена. Сотрудники также обратили внимание на отсутствие светильников на некоторых опорах на набережной правого и левого берега реки Миасс, которая была благоустроена в 2023 году. Главу округа и подрядчика обязали устранить нарушения.

Как URA.RU писало ранее, прокуратура Миасса заставила демонтировать скамьи вдоль проспекта Автозаводцев. Их установили на расстоянии 30 сантиметров от проезжей части.

Жители Миасса удивились пропаже городка
Жители Миасса удивились пропаже городка
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В Миассе Челябинской области провели проверку после сообщений о демонтаже детского городка. Его убрали с набережной городского пруда, которую благоустраивают. Конструкции нарушали нормы безопасности, рассказали в прокуратуре региона. «Прокуратура Миасса провела проверку. Она показала, что установленный детский городок не соответствовал нормам, в связи с чем был демонтирован. Осуществляется монтаж нового», — уточнили в telegram-канале надзорного ведомства. Проверку провели после поста «Народного фронта» в соцсети. В прокуратуре выявили ряд нарушений на объекте. Так строительная площадка не была огорожена. Сотрудники также обратили внимание на отсутствие светильников на некоторых опорах на набережной правого и левого берега реки Миасс, которая была благоустроена в 2023 году. Главу округа и подрядчика обязали устранить нарушения. Как URA.RU писало ранее, прокуратура Миасса заставила демонтировать скамьи вдоль проспекта Автозаводцев. Их установили на расстоянии 30 сантиметров от проезжей части.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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