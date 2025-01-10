В Миассе Челябинской области провели проверку после сообщений о демонтаже детского городка. Его убрали с набережной городского пруда, которую благоустраивают. Конструкции нарушали нормы безопасности, рассказали в прокуратуре региона.
«Прокуратура Миасса провела проверку. Она показала, что установленный детский городок не соответствовал нормам, в связи с чем был демонтирован. Осуществляется монтаж нового», — уточнили в telegram-канале надзорного ведомства.
Проверку провели после поста «Народного фронта» в соцсети. В прокуратуре выявили ряд нарушений на объекте. Так строительная площадка не была огорожена. Сотрудники также обратили внимание на отсутствие светильников на некоторых опорах на набережной правого и левого берега реки Миасс, которая была благоустроена в 2023 году. Главу округа и подрядчика обязали устранить нарушения.
Как URA.RU писало ранее, прокуратура Миасса заставила демонтировать скамьи вдоль проспекта Автозаводцев. Их установили на расстоянии 30 сантиметров от проезжей части.
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