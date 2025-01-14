Володин обрушился с критикой работы министерств

Председатель Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал работу некоторых министерств, заявив, что сейчас наблюдаются проблемы в зоне их ответственности. Например, он привел в пример ситуацию, связанную с дефицитом кадром в сфере здравоохранения и образования.
«Ряд министерств не дорабатывают, подходят к исполнению своих обязанностей, прямо сказать, недобросовестно. Есть проблемы в зоне их ответственности и полномочий. Это касается вопросов обеспечения техническими средствами реабилитации инвалидов, дефицита кадров в здравоохранении и образовании», — сказал Володин на пленарном заседании Госдумы. Трансляция ведется на официальном сайте думы. Володин надеется, что на весенней сессии удастся вынести проблемные вопросы на общее обсуждение, чтобы разрешить их.
Недавно Володин также высказывался о сфере образования в стране, отмечает «Национальная служба новостей». Он заявил что депутаты поддерживают отказ от бакалавриата.
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