Володин заявил, что в Госдуме поддерживают отказ от бакалавриата

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Володин заявил, что отказ от бакалавриата поможет повысить качество образования
Володин заявил, что отказ от бакалавриата поможет повысить качество образования Фото:

Государственная Дума РФ поддерживает отказ от бакалавриата и переход на новую систему высшего образования в России. Об этом заявил председатель палаты парламента Вячеслав Володин.

«Со своей стороны будем поддерживать Минобрнауки в реализации этого вопроса», — заявил Володин. Его слова передает сайт ГД. Председатель Госдумы отметил, что развитие экономики и технологическая независимость страны напрямую зависят от уровня подготовки специалистов. По словам Володина, отказ от бакалавриата является верным направлением в повышении качества образования.

С 1 сентября 2026 года российские высшие учебные заведения начнут переход на обновленную систему высшего образования. В РФ будет установлено три уровня обучения: базовое высшее, специализированное высшее и аспирантура.

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Государственная Дума РФ поддерживает отказ от бакалавриата и переход на новую систему высшего образования в России. Об этом заявил председатель палаты парламента Вячеслав Володин. «Со своей стороны будем поддерживать Минобрнауки в реализации этого вопроса», — заявил Володин. Его слова передает сайт ГД. Председатель Госдумы отметил, что развитие экономики и технологическая независимость страны напрямую зависят от уровня подготовки специалистов. По словам Володина, отказ от бакалавриата является верным направлением в повышении качества образования. С 1 сентября 2026 года российские высшие учебные заведения начнут переход на обновленную систему высшего образования. В РФ будет установлено три уровня обучения: базовое высшее, специализированное высшее и аспирантура.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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