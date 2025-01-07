Володин заявил, что в Госдуме поддерживают отказ от бакалавриата

Государственная Дума РФ поддерживает отказ от бакалавриата и переход на новую систему высшего образования в России. Об этом заявил председатель палаты парламента Вячеслав Володин.
«Со своей стороны будем поддерживать Минобрнауки в реализации этого вопроса», — заявил Володин. Его слова передает сайт ГД. Председатель Госдумы отметил, что развитие экономики и технологическая независимость страны напрямую зависят от уровня подготовки специалистов. По словам Володина, отказ от бакалавриата является верным направлением в повышении качества образования.
С 1 сентября 2026 года российские высшие учебные заведения начнут переход на обновленную систему высшего образования. В РФ будет установлено три уровня обучения: базовое высшее, специализированное высшее и аспирантура.
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