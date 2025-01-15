Пермякам приходится десятки лет ждать древесину для строительства дома

Жителям Пермского края придется десятки лет простоять в очереди, чтобы получить деловую древесину для строительства дома или надворных построек. Информация представлена на сайте министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии края. Самая длинная очередь образовалась в Чернушинском округе (Октябрьское лесничество) — срок получения древесины там достигает 30 лет. В Пермском округе очередь растянулась на 20 лет.
«Очередность получения деловой древесины для собственных нужд граждан, лет: Октябрьское (Чернушинский городской округ) — 30; Пермское — 20; Кунгурское (Кунгурский муниципальный округ) — 16; Кунгурское (Ординский муниципальный округ) 15», — указано на сайте минприроды.
В ведомстве объясняют, очередь на получение деловой древесины сложилась еще в 2013-2015 годах, когда молодые и многодетные семьи получили право на заготовку дополнительной древесины во внеочередном порядке. Для строительства индивидуального жилого дома граждане могут получить до 100 кубометров деловой древесины, а для строительства надворных построек — до 50 кубометров.
Всего в Прикамье 28 лесничеств. Обратиться с заявлением можно в любое из них независимо от места жительства и локации земельного участка, отмечают в минприроды Прикамья. При этом в регионе насчитывается 27 лесодефицитных территорий. Чтобы не стоять годами в очереди, можно перейти из очереди в лесодефицитной территории в ту, где ситуация лучше, поясняет ведомство.
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