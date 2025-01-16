В Свердловской области в период с 2016 по 2024 год умерло больше жителей, чем родилось. Данные опубликовал Свердловскстат. Наглядно о смертности и рождаемости — в карточках URA.RU.
Согласно документам, в 2024 году в регионе родилось 31304 человека, а умер 48541 человек. Годом ранее, в 2023-м, показатели смертности были чуть ниже — 46358 человек, но они все равно превысили рождаемость, тогда родилось 32466 человек.
С 2012 по 2015 год наблюдалась положительная динамика. В 2015 году родилось 62232 человека, а умерло 61222 человека. В 2014 году родилось 62600 человек, умерло — 60386 человек. Но с 2005 по 2011 год в регионе сохранялась тенденция, при которой уровень смертности значительно превышал рождаемость.
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