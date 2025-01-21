«Ругался с родителями»: что известно о 15-летнем парне, найденном мертвым в Екатеринбурге

Погибший у многоэтажки в Екатеринбурге 15-летний школьник был замкнутым

21 января 2025 в 14:44 Размер текста - 17 +

Трагедия произошла на улице Высоцкого (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Погибшим возле екатеринбургской многоэтажки на улице Высоцкого, 5, оказался 15-летний Алексей, ученик девятого класса. Трагедия произошла вечером 16 января. По словам знакомых, парень был замкнутым и имел проблемы с учебой. «Он мало с кем общался, друзей почти не было. Учился плохо, да и не хотел учиться. Опаздывал, просыпался к четвертому или шестому уроку. Его хотели на второй год оставить. На этой почве ругался с родителями», — сказала URA.RU подруга Алексея. По ее словам, юноша в ноябре 2024 года якобы стал высказывать суицидальные мысли. «Если у меня не получалось выйти с ним погулять, то он сидел дома. Особо ничем не занимался. Любил музыку слушать», — заключила она. В школе, где учился Алексей, стараются не говорить о трагедии, уверяет вторая собеседница агентства. «Леша в классе был тихим. Но с учителями было туговатое общение. Мог спокойно уйти с уроков или вообще не прийти. Чаще всего за партой сидел один. Общался только с одной девочкой, но она ушла в седьмом классе», — сказала другая знакомая. Оперативно связаться с родными Алексея не удалось. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Погибшим возле екатеринбургской многоэтажки на улице Высоцкого, 5, оказался 15-летний Алексей, ученик девятого класса. Трагедия произошла вечером 16 января. По словам знакомых, парень был замкнутым и имел проблемы с учебой. «Он мало с кем общался, друзей почти не было. Учился плохо, да и не хотел учиться. Опаздывал, просыпался к четвертому или шестому уроку. Его хотели на второй год оставить. На этой почве ругался с родителями», — сказала URA.RU подруга Алексея. По ее словам, юноша в ноябре 2024 года якобы стал высказывать суицидальные мысли. «Если у меня не получалось выйти с ним погулять, то он сидел дома. Особо ничем не занимался. Любил музыку слушать», — заключила она. В школе, где учился Алексей, стараются не говорить о трагедии, уверяет вторая собеседница агентства. «Леша в классе был тихим. Но с учителями было туговатое общение. Мог спокойно уйти с уроков или вообще не прийти. Чаще всего за партой сидел один. Общался только с одной девочкой, но она ушла в седьмом классе», — сказала другая знакомая. Оперативно связаться с родными Алексея не удалось.