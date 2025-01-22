22 января 2025

Первая половина февраля в Челябинске будет теплой и бесснежной

© Служба новостей «URA.RU»
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Синоптики обещают, что морозов в феврале не будет
Синоптики обещают, что морозов в феврале не будет Фото:

Первая половина февраля в Челябинске будет теплой и малоснежной. Об этом говорится в долгосрочном прогнозе синоптиков «Гисметео».

«С 1 февраля в Челябинске потеплеет до -1 градуса. Дневная температура воздуха в первой половине месяца не будет опускаться ниже 11 градусов морозов. Будет бесснежно — небольшие осадки в виде снега за полмесяца прогнозируется только 4 и 5 февраля», — следует из прогноза на сайте «Гисметео».

Ночные температуры в этот период будут колебаться от -7 до -16 градусов. При этом вторая неделя февраля будет солнечной, обещают метеорологи.

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Первая половина февраля в Челябинске будет теплой и малоснежной. Об этом говорится в долгосрочном прогнозе синоптиков «Гисметео». «С 1 февраля в Челябинске потеплеет до -1 градуса. Дневная температура воздуха в первой половине месяца не будет опускаться ниже 11 градусов морозов. Будет бесснежно — небольшие осадки в виде снега за полмесяца прогнозируется только 4 и 5 февраля», — следует из прогноза на сайте «Гисметео». Ночные температуры в этот период будут колебаться от -7 до -16 градусов. При этом вторая неделя февраля будет солнечной, обещают метеорологи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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