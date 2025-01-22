Первая половина февраля в Челябинске будет теплой и бесснежной

Первая половина февраля в Челябинске будет теплой и малоснежной. Об этом говорится в долгосрочном прогнозе синоптиков «Гисметео».
«С 1 февраля в Челябинске потеплеет до -1 градуса. Дневная температура воздуха в первой половине месяца не будет опускаться ниже 11 градусов морозов. Будет бесснежно — небольшие осадки в виде снега за полмесяца прогнозируется только 4 и 5 февраля», — следует из прогноза на сайте «Гисметео».
Ночные температуры в этот период будут колебаться от -7 до -16 градусов. При этом вторая неделя февраля будет солнечной, обещают метеорологи.
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