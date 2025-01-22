В Березниках детей незаконно высаживают из автобусов

Жители Березников жалуются, что их детей, которые учатся в школе, высаживают из автобусов. При этом горожане отмечают, что кондукторы грубят детям, а высаживать школьников зимой вообще запрещено. Соответствующий пост опубликован в группе «Черный список Березники» в соцсети «ВКонтакте».
«Сегодня моего ребёнка высадили из автобуса из-за нехватки денег на проезд, причём с матом и в грубой форме. Мой сын учится в 1-м классе. Никто не заступился за него. Неужели ни у кого нет внуков или детей подобного возраста?», — пишет автор поста. Пользователи соцсетей в комментариях отметили, что детей до 16 лет запрещено высаживать из автобусов и за это предусмотрен штраф.
Еще одна жительница Березников в комментариях написала, что ее сына также 17 января высадили из автобуса № 14. «Он приложил карту к валидатору, но она почему-то не сработала, хотя деньги на счету были. Я даже звонила перевозчику, но трубку никто не взял», — написала Мария Пташникас. URA.RU направило запрос в пресс-службу министерства транспорта пермского края, ответ ожидается.
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