23 января 2025

Инфляция ускорилась в Челябинской области

© Служба новостей «URA.RU»
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В целом по России инфляция в декабре составила 9,5%
В целом по России инфляция в декабре составила 9,5% Фото:

В декабре 2024 года инфляция в Челябинской области достигла 8,6%, что выше предыдущего месяца, когда показатель составлял 8,3%. Об этом 24 января URA.RU сообщили в пресс-службе отделения Центробанка РФ по Челябинской области.

«В декабре 2024 года годовая инфляция в Челябинской области составила 8,6% после 8,3% месяцем ранее. Уровень инфляции в регионе оказался ниже, чем по Уральскому федеральному округу и в целом по России», — сообщили URA.RU в пресс-службе отделения. 

Инфляцию в регионе ускорило сокращение предложений по некоторым товарам и рост издержек производителей. Увеличились цены на электричество, логистику, выросли зарплаты, что привело к подорожанию, в частности, овощей, мяса и молока. 

Из-за ослабления рубля выросли цены на импортные товары. Это повлияло, в частности, на стоимость моющих, чистящих средств,  парфюмерии и косметики. В сфере услуг наблюдалось замедление роста цен. Это касается, например, стоимости аренды жилья. Цены снизились за счет увеличения предложений на рынке долгосрочной аренды.

Рост инфляции в Челябинской области в декабре 2024 года частично обусловлен увеличением зарплат, отмеченным в предыдущих месяцах. Согласно данным Челябинскстата, среднемесячная зарплата в октябре прошлого года составила 72 214,9 рубля, что на 13,7% выше, чем в аналогичный период 2023 года.

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В декабре 2024 года инфляция в Челябинской области достигла 8,6%, что выше предыдущего месяца, когда показатель составлял 8,3%. Об этом 24 января URA.RU сообщили в пресс-службе отделения Центробанка РФ по Челябинской области. «В декабре 2024 года годовая инфляция в Челябинской области составила 8,6% после 8,3% месяцем ранее. Уровень инфляции в регионе оказался ниже, чем по Уральскому федеральному округу и в целом по России», — сообщили URA.RU в пресс-службе отделения.  Инфляцию в регионе ускорило сокращение предложений по некоторым товарам и рост издержек производителей. Увеличились цены на электричество, логистику, выросли зарплаты, что привело к подорожанию, в частности, овощей, мяса и молока.  Из-за ослабления рубля выросли цены на импортные товары. Это повлияло, в частности, на стоимость моющих, чистящих средств,  парфюмерии и косметики. В сфере услуг наблюдалось замедление роста цен. Это касается, например, стоимости аренды жилья. Цены снизились за счет увеличения предложений на рынке долгосрочной аренды. Рост инфляции в Челябинской области в декабре 2024 года частично обусловлен увеличением зарплат, отмеченным в предыдущих месяцах. Согласно данным Челябинскстата, среднемесячная зарплата в октябре прошлого года составила 72 214,9 рубля, что на 13,7% выше, чем в аналогичный период 2023 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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