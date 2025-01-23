Инфляция ускорилась в Челябинской области

В декабре 2024 года инфляция в Челябинской области достигла 8,6%, что выше предыдущего месяца, когда показатель составлял 8,3%. Об этом 24 января URA.RU сообщили в пресс-службе отделения Центробанка РФ по Челябинской области.
«В декабре 2024 года годовая инфляция в Челябинской области составила 8,6% после 8,3% месяцем ранее. Уровень инфляции в регионе оказался ниже, чем по Уральскому федеральному округу и в целом по России», — сообщили URA.RU в пресс-службе отделения.
Инфляцию в регионе ускорило сокращение предложений по некоторым товарам и рост издержек производителей. Увеличились цены на электричество, логистику, выросли зарплаты, что привело к подорожанию, в частности, овощей, мяса и молока.
Из-за ослабления рубля выросли цены на импортные товары. Это повлияло, в частности, на стоимость моющих, чистящих средств, парфюмерии и косметики. В сфере услуг наблюдалось замедление роста цен. Это касается, например, стоимости аренды жилья. Цены снизились за счет увеличения предложений на рынке долгосрочной аренды.
Рост инфляции в Челябинской области в декабре 2024 года частично обусловлен увеличением зарплат, отмеченным в предыдущих месяцах. Согласно данным Челябинскстата, среднемесячная зарплата в октябре прошлого года составила 72 214,9 рубля, что на 13,7% выше, чем в аналогичный период 2023 года.
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