26 января 2025
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На ГК «Губаха» перенесли срок окончания ремонта кресельного подъемника

© Служба новостей «URA.RU»
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Изначально ремонт кресельного подъемника должны были завершить 24 января
Изначально ремонт кресельного подъемника должны были завершить 24 января Фото:

На горнолыжном курорте «Губаха» перенесли срок окончания ремонтных работ кресельной канатной дороги. Сейчас срок окончания ремонта сдвинулся. Работы планируют завершить не ранее 27 января, сообщили в пресс-службе курорта.

«На данный момент приводное колесо демонтировали, происходит выпрессовка подшипников для дальнейшей их замены. Планируемый срок окончания работ — не ранее 27 января. О дальнейшем ходе работ мы будем сообщать дополнительно», — сказано в сообщении, опубликованном в соцсети «ВКонтакте». 

Подъемник на горнолыжном курорте приостановили из-за неисправности с 19 января. Ранее планировалось завершить работы до 24 января. Отмечается, что в период остановки кресельной канатной дороги все бугельные подъемники на территории курорта работают в ежедневном режиме.

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На горнолыжном курорте «Губаха» перенесли срок окончания ремонтных работ кресельной канатной дороги. Сейчас срок окончания ремонта сдвинулся. Работы планируют завершить не ранее 27 января, сообщили в пресс-службе курорта. «На данный момент приводное колесо демонтировали, происходит выпрессовка подшипников для дальнейшей их замены. Планируемый срок окончания работ — не ранее 27 января. О дальнейшем ходе работ мы будем сообщать дополнительно», — сказано в сообщении, опубликованном в соцсети «ВКонтакте».  Подъемник на горнолыжном курорте приостановили из-за неисправности с 19 января. Ранее планировалось завершить работы до 24 января. Отмечается, что в период остановки кресельной канатной дороги все бугельные подъемники на территории курорта работают в ежедневном режиме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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