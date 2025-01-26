На ГК «Губаха» перенесли срок окончания ремонта кресельного подъемника

На горнолыжном курорте «Губаха» перенесли срок окончания ремонтных работ кресельной канатной дороги. Сейчас срок окончания ремонта сдвинулся. Работы планируют завершить не ранее 27 января, сообщили в пресс-службе курорта.
«На данный момент приводное колесо демонтировали, происходит выпрессовка подшипников для дальнейшей их замены. Планируемый срок окончания работ — не ранее 27 января. О дальнейшем ходе работ мы будем сообщать дополнительно», — сказано в сообщении, опубликованном в соцсети «ВКонтакте».
Подъемник на горнолыжном курорте приостановили из-за неисправности с 19 января. Ранее планировалось завершить работы до 24 января. Отмечается, что в период остановки кресельной канатной дороги все бугельные подъемники на территории курорта работают в ежедневном режиме.
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