VIP-чиновник мэрии Челябинска ушел на повышение в правительство области

Глава управления развития и благоустройства городской среды мэрии Челябинска перешел на работу в Главное управление юстиции Челябинской области. Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер.
«Назначить Алексеева Антона Николаевича первым заместителем начальника Главного управления юстиции Челябинской области с установлением срока испытания в три месяца. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию», — говорится в тексте документа (есть в распоряжении URA.RU). Должность освободилась после того, как Ярослав Тляшев занял пост руководителя ведомства.
Алексеев возглавил управление развития и благоустройства администрации Челябинска в 2020 году. Ранее работал руководителем аппарата администрации Сосновского района, исполнял обязанности первого замглавы Сосновского района. Начальником управления развития и благоустройства городской среды назначен Антон Алексеев. Он окончил ЧелГУ, является юристом и экономистом.
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