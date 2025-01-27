VIP-чиновник мэрии Челябинска ушел на повышение в правительство области

Антон Алексеев стал первым замначальника ГУ юстиции Челябинской области
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Визит Николая Цуканова на ММК. Челябинская область, Магнитогорск, чиновник, портфель
Антон Алексеев сменил муниципальную службу в мэрии Челябинска на пост в правительстве региона Фото:
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Перестановки в правительстве Челябинской области

Глава управления развития и благоустройства городской среды мэрии Челябинска перешел на работу в Главное управление юстиции Челябинской области. Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер.

«Назначить Алексеева Антона Николаевича первым заместителем начальника Главного управления юстиции Челябинской области с установлением срока испытания в три месяца. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию», — говорится в тексте документа (есть в распоряжении URA.RU). Должность освободилась после того, как Ярослав Тляшев занял пост руководителя ведомства.

Алексеев возглавил управление развития и благоустройства администрации Челябинска в 2020 году. Ранее работал руководителем аппарата администрации Сосновского района, исполнял обязанности первого замглавы Сосновского района. Начальником управления развития и благоустройства городской среды назначен Антон Алексеев. Он окончил ЧелГУ, является юристом и экономистом.

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Глава управления развития и благоустройства городской среды мэрии Челябинска перешел на работу в Главное управление юстиции Челябинской области. Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер. «Назначить Алексеева Антона Николаевича первым заместителем начальника Главного управления юстиции Челябинской области с установлением срока испытания в три месяца. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию», — говорится в тексте документа (есть в распоряжении URA.RU). Должность освободилась после того, как Ярослав Тляшев занял пост руководителя ведомства. Алексеев возглавил управление развития и благоустройства администрации Челябинска в 2020 году. Ранее работал руководителем аппарата администрации Сосновского района, исполнял обязанности первого замглавы Сосновского района. Начальником управления развития и благоустройства городской среды назначен Антон Алексеев. Он окончил ЧелГУ, является юристом и экономистом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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