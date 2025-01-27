27 января 2025

В Березниках женщину придавило временным забором из-за упавшего снега. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Медики осмотрели пострадавшую и отпустили
Медики осмотрели пострадавшую и отпустили Фото:

В Березниках Пермского края снегом разрушило временное ограждение вдоль дома на проспекте Ленина, 45. Под завалами оказалась местная жительница. Выбраться ей помогли прохожие, сообщают в соцсетях. В больнице информацию о ЧП подтвердили и рассказали о состоянии пострадавшей.

«Женщина, пострадавшая вчера у дома №45 по проспекту Ленина от схода снега на ограждающую конструкцию, была осмотрена врачом травмпункта Краевой больницы имени Вагнера. Проведены необходимые диагностические процедуры. Показания для госпитализации не установлены. Даны рекомендации и направления для дальнейшего лечения в МСЧ одного из промышленных предприятий, сотрудником которого является пострадавшая», — сообщает Краевая больница имени Вагнера в соцсети «ВКонтакте».

В Пермский край после краткого похолодания пришло потепление. Вместе с ним на край обрушились обильные снегопады. По данным синоптиков, сегодня они могут превратиться в дождь.

Конструкция не выдержала массу снега
Конструкция не выдержала массу снега
Фото:

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В Березниках Пермского края снегом разрушило временное ограждение вдоль дома на проспекте Ленина, 45. Под завалами оказалась местная жительница. Выбраться ей помогли прохожие, сообщают в соцсетях. В больнице информацию о ЧП подтвердили и рассказали о состоянии пострадавшей. «Женщина, пострадавшая вчера у дома №45 по проспекту Ленина от схода снега на ограждающую конструкцию, была осмотрена врачом травмпункта Краевой больницы имени Вагнера. Проведены необходимые диагностические процедуры. Показания для госпитализации не установлены. Даны рекомендации и направления для дальнейшего лечения в МСЧ одного из промышленных предприятий, сотрудником которого является пострадавшая», — сообщает Краевая больница имени Вагнера в соцсети «ВКонтакте». В Пермский край после краткого похолодания пришло потепление. Вместе с ним на край обрушились обильные снегопады. По данным синоптиков, сегодня они могут превратиться в дождь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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