В Березниках Пермского края снегом разрушило временное ограждение вдоль дома на проспекте Ленина, 45. Под завалами оказалась местная жительница. Выбраться ей помогли прохожие, сообщают в соцсетях. В больнице информацию о ЧП подтвердили и рассказали о состоянии пострадавшей.
«Женщина, пострадавшая вчера у дома №45 по проспекту Ленина от схода снега на ограждающую конструкцию, была осмотрена врачом травмпункта Краевой больницы имени Вагнера. Проведены необходимые диагностические процедуры. Показания для госпитализации не установлены. Даны рекомендации и направления для дальнейшего лечения в МСЧ одного из промышленных предприятий, сотрудником которого является пострадавшая», — сообщает Краевая больница имени Вагнера в соцсети «ВКонтакте».
В Пермский край после краткого похолодания пришло потепление. Вместе с ним на край обрушились обильные снегопады. По данным синоптиков, сегодня они могут превратиться в дождь.
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