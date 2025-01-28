Стала известна судьба арестованной в Баку экс-председателя Краснодарского краевого суда

Экс-председатель Краснодарского краевого суда Хахалева вылетит в Россию на суд
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Экс-председателя Краснодарского краевого суда Хахалеву экстрадируют в РФ из Баку после решения суда
Экс-председателя Краснодарского краевого суда Хахалеву экстрадируют в РФ из Баку после решения суда Фото:

Бывший председатель Краснодарского краевого суда Елена Хахалева, задержанная в аэропорту Баку (столица Азербайджана), будет экстрадирована в Россию после решения местного суда. Об этом пишут СМИ. 

«Хахалева была задержана. Она будет экстрадирована в Россию после того, как суд в Азербайджане вынесет соответствующее решение», — отметил источник РИА Новости в азербайджанских правоохранительных органах. Сообщается, что Хахалева намеревалась попасть из Баку в Дубай, но была задержана при прохождении паспортного контроля.

Экс-председатель Краснодарского краевого суда Хахалева попала в общественное внимание в 2017 году после публикации видео с роскошной свадьбой ее дочери, на которую были приглашены известные артисты. Мероприятие СМИ оценили в два миллиона долларов. Однако сама Хахалева утверждала, что все расходы по организации торжества взял на себя отец дочери, крупный бизнесмен Роберт Хахалев.

В 2021 году Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) предоставила главе СК Александру Бастрыкину разрешение на возбуждение уголовного дела против Хахалевой по обвинениям в «Мошенничестве в особо крупном размере» и «Служебном подлоге». Женщина скрылась от следствия и была объявлена в розыск. В 2022 году ростовский суд вынес решение о ее заочном аресте.

Согласно данным следствия, Хахалева не появлялась на своем рабочем месте в течение 127 дней. Она обманывала сотрудников, ответственных за заполнение табелей учета рабочего времени, в результате чего незаконно получила один миллион 195 тысяч рублей. По мнению СК, внесение недостоверной информации в табели учета является служебным подлогом. Чуть ранее власти Азербайджана сообщили российским правоохранительным органам о задержании экс-судьи в Баку.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывший председатель Краснодарского краевого суда Елена Хахалева, задержанная в аэропорту Баку (столица Азербайджана), будет экстрадирована в Россию после решения местного суда. Об этом пишут СМИ.  «Хахалева была задержана. Она будет экстрадирована в Россию после того, как суд в Азербайджане вынесет соответствующее решение», — отметил источник РИА Новости в азербайджанских правоохранительных органах. Сообщается, что Хахалева намеревалась попасть из Баку в Дубай, но была задержана при прохождении паспортного контроля. Экс-председатель Краснодарского краевого суда Хахалева попала в общественное внимание в 2017 году после публикации видео с роскошной свадьбой ее дочери, на которую были приглашены известные артисты. Мероприятие СМИ оценили в два миллиона долларов. Однако сама Хахалева утверждала, что все расходы по организации торжества взял на себя отец дочери, крупный бизнесмен Роберт Хахалев. В 2021 году Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) предоставила главе СК Александру Бастрыкину разрешение на возбуждение уголовного дела против Хахалевой по обвинениям в «Мошенничестве в особо крупном размере» и «Служебном подлоге». Женщина скрылась от следствия и была объявлена в розыск. В 2022 году ростовский суд вынес решение о ее заочном аресте. Согласно данным следствия, Хахалева не появлялась на своем рабочем месте в течение 127 дней. Она обманывала сотрудников, ответственных за заполнение табелей учета рабочего времени, в результате чего незаконно получила один миллион 195 тысяч рублей. По мнению СК, внесение недостоверной информации в табели учета является служебным подлогом. Чуть ранее власти Азербайджана сообщили российским правоохранительным органам о задержании экс-судьи в Баку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...