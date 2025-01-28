Стала известна судьба арестованной в Баку экс-председателя Краснодарского краевого суда

Бывший председатель Краснодарского краевого суда Елена Хахалева, задержанная в аэропорту Баку (столица Азербайджана), будет экстрадирована в Россию после решения местного суда. Об этом пишут СМИ.
«Хахалева была задержана. Она будет экстрадирована в Россию после того, как суд в Азербайджане вынесет соответствующее решение», — отметил источник РИА Новости в азербайджанских правоохранительных органах. Сообщается, что Хахалева намеревалась попасть из Баку в Дубай, но была задержана при прохождении паспортного контроля.
Экс-председатель Краснодарского краевого суда Хахалева попала в общественное внимание в 2017 году после публикации видео с роскошной свадьбой ее дочери, на которую были приглашены известные артисты. Мероприятие СМИ оценили в два миллиона долларов. Однако сама Хахалева утверждала, что все расходы по организации торжества взял на себя отец дочери, крупный бизнесмен Роберт Хахалев.
В 2021 году Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) предоставила главе СК Александру Бастрыкину разрешение на возбуждение уголовного дела против Хахалевой по обвинениям в «Мошенничестве в особо крупном размере» и «Служебном подлоге». Женщина скрылась от следствия и была объявлена в розыск. В 2022 году ростовский суд вынес решение о ее заочном аресте.
Согласно данным следствия, Хахалева не появлялась на своем рабочем месте в течение 127 дней. Она обманывала сотрудников, ответственных за заполнение табелей учета рабочего времени, в результате чего незаконно получила один миллион 195 тысяч рублей. По мнению СК, внесение недостоверной информации в табели учета является служебным подлогом. Чуть ранее власти Азербайджана сообщили российским правоохранительным органам о задержании экс-судьи в Баку.
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