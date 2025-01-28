В Кремле оценили жесткую политику ЕС в отношении России

Европейский союз продолжает санкционную политику против России, продлевая действующие санкции, несмотря на возрастающее недовольство внутри блока. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Никаких новаций нет. ЕС продолжает санкционную политику. Все больше и больше людей в Европе понимают, что это обоюдоострое орудие. Мы называем это незаконными рестрикциями, противоречащими международному праву», — сообщил Песков во время беседы с журналистами. Так он оценил политику ЕС в отношении РФ. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
Ранее Евросоюз согласовал продление санкций против России. Данное решение поддержали все 27 стран.
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