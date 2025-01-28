В Кремле оценили жесткую политику ЕС в отношении России

Песков: ЕС продолжает санкционную политику против России
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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В Европе все больше людей понимают, что санкции имеют обратный эффект, заявил Дмитрий Песков
В Европе все больше людей понимают, что санкции имеют обратный эффект, заявил Дмитрий Песков Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Европейский союз продолжает санкционную политику против России, продлевая действующие санкции, несмотря на возрастающее недовольство внутри блока. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Никаких новаций нет. ЕС продолжает санкционную политику. Все больше и больше людей в Европе понимают, что это обоюдоострое орудие. Мы называем это незаконными рестрикциями, противоречащими международному праву», — сообщил Песков во время беседы с журналистами. Так он оценил политику ЕС в отношении РФ. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

Ранее Евросоюз согласовал продление санкций против России. Данное решение поддержали все 27 стран.

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Европейский союз продолжает санкционную политику против России, продлевая действующие санкции, несмотря на возрастающее недовольство внутри блока. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Никаких новаций нет. ЕС продолжает санкционную политику. Все больше и больше людей в Европе понимают, что это обоюдоострое орудие. Мы называем это незаконными рестрикциями, противоречащими международному праву», — сообщил Песков во время беседы с журналистами. Так он оценил политику ЕС в отношении РФ. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Ранее Евросоюз согласовал продление санкций против России. Данное решение поддержали все 27 стран.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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