Евросоюз согласовал продление санкций против России

27 января 2025 в 16:09 Размер текста - 17 +

ЕС будет продлевать санкции против РФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Главы министерств иностранных дел Евросоюза продлили санкции против России. Продление согласовали все 27 стран. «Министры иностранных дел ЕС договорились продлить санкции против России», — передает Reuters. Продление утверждено единогласно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главы министерств иностранных дел Евросоюза продлили санкции против России. Продление согласовали все 27 стран. «Министры иностранных дел ЕС договорились продлить санкции против России», — передает Reuters. Продление утверждено единогласно.