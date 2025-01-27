Евросоюз согласовал продление санкций против России

ЕС будет продлевать санкции против РФ
новость из сюжетаСанкции против России вообще и Урала в частности
Главы министерств иностранных дел Евросоюза продлили санкции против России. Продление согласовали все 27 стран.
«Министры иностранных дел ЕС договорились продлить санкции против России», —
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