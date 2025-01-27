Евросоюз согласовал продление санкций против России

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ЕС будет продлевать санкции против РФ Фото:
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Главы министерств иностранных дел Евросоюза продлили санкции против России. Продление согласовали все 27 стран.

«Министры иностранных дел ЕС договорились продлить санкции против России», — передает Reuters. Продление утверждено единогласно.

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Главы министерств иностранных дел Евросоюза продлили санкции против России. Продление согласовали все 27 стран. «Министры иностранных дел ЕС договорились продлить санкции против России», — передает Reuters. Продление утверждено единогласно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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