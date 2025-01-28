Депутат гордумы Челябинска Ботов поддержал ужесточение законов для мигрантов

29 января 2025 в 08:45 Размер текста - 17 +

Ботов заявил, что сокращение срока пребывания в России для мигрантов — это правильное решение Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Депутат гордумы Челябинска, участник СВО, бывший начальник ОМВД по Копейску Евгений Ботов поддержал изменения в миграционном законодательстве РФ. Как сообщил URA.RU Ботов, передача права депортации полиции, отмена получения гражданства при регистрации брака, а также уменьшение сроков пребывания в стране помогут сократить нелегальную миграцию. «Правильно, что полномочия по депортации передали полиции, ведь раньше этот процесс затягивался из-за судебных процедур. Также важно, что заключение брака теперь не является гарантией получения гражданства. Ранее это было лазейкой для фиктивных браков, позволявших получать гражданство незаконно. Теперь эти преступные схемы должны быть пресечены», — заявил депутат Ботов. Ботов подчеркнул, что сокращение срока пребывания мигрантов с 180 до 90 дней — это важный шаг. Он считает, что те, кто прибывает для работы, должны оформить патент. А нелегалы, не желающие трудиться законно, не должны иметь возможность надолго задерживаться в стране. Депутат также поддержал введение ограничений для мигрантов, нарушающих сроки пребывания. «Если иностранный гражданин не соблюдает законы, то его права должны быть ограничены. Например, лишение водительских прав для таких граждан логично: это снижает риск дальнейших правонарушений на дорогах», — пояснил Ботов. Кроме того, депутат одобрил ограничение на количество регистрируемых сим-карт. По его мнению, такие правила станут дополнительным препятствием для тех, кто приезжает с преступными намерениями. Ранее сообщалось о десяти новых законодательных актах, направленных на усиление контроля в сфере миграции. С 1 января 2025 года вступили в силу меры, включающие сокращение срока пребывания иностранцев и ограничение на количество регистрируемых сим-карт. С 5 февраля полиция получит полномочия по депортации, также начнут действовать ограничения в отношении нелегальных мигрантов. Подробнее — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутат гордумы Челябинска, участник СВО, бывший начальник ОМВД по Копейску Евгений Ботов поддержал изменения в миграционном законодательстве РФ. Как сообщил URA.RU Ботов, передача права депортации полиции, отмена получения гражданства при регистрации брака, а также уменьшение сроков пребывания в стране помогут сократить нелегальную миграцию. «Правильно, что полномочия по депортации передали полиции, ведь раньше этот процесс затягивался из-за судебных процедур. Также важно, что заключение брака теперь не является гарантией получения гражданства. Ранее это было лазейкой для фиктивных браков, позволявших получать гражданство незаконно. Теперь эти преступные схемы должны быть пресечены», — заявил депутат Ботов. Ботов подчеркнул, что сокращение срока пребывания мигрантов с 180 до 90 дней — это важный шаг. Он считает, что те, кто прибывает для работы, должны оформить патент. А нелегалы, не желающие трудиться законно, не должны иметь возможность надолго задерживаться в стране. Депутат также поддержал введение ограничений для мигрантов, нарушающих сроки пребывания. «Если иностранный гражданин не соблюдает законы, то его права должны быть ограничены. Например, лишение водительских прав для таких граждан логично: это снижает риск дальнейших правонарушений на дорогах», — пояснил Ботов. Кроме того, депутат одобрил ограничение на количество регистрируемых сим-карт. По его мнению, такие правила станут дополнительным препятствием для тех, кто приезжает с преступными намерениями. Ранее сообщалось о десяти новых законодательных актах, направленных на усиление контроля в сфере миграции. С 1 января 2025 года вступили в силу меры, включающие сокращение срока пребывания иностранцев и ограничение на количество регистрируемых сим-карт. С 5 февраля полиция получит полномочия по депортации, также начнут действовать ограничения в отношении нелегальных мигрантов. Подробнее — в материале URA.RU.