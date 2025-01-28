В Челябинске сменился главный по имуществу и земле

У комитета по управлению имуществом и земельным отношениям мэрии Челябинска появился новый руководитель. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии.
«Председателем комитета 29 января назначена Анастасия Лаптиева. Она приступила к исполнению своих обязанностей», — сообщили в мэрии.
Лаптиева окончила Южно-Уральский государственный университет по специальности «юриспруденция». С 2002 года работала юристом в коммерческих структурах. С 2004 года — ассистентом кафедры истории, социологии и права Челябинского педагогического университета.
В администрации Челябинска Лаптиева работает с сентября 2006 года. Она прошла путь от главного специалиста управления жилищной политики до зампреда комитета по управлению имуществом и земельным отношениям.
Лаптиева работала в статусе «и.о.» с 14 января. Прежний руководитель КУиЗО Оксана Шейкина ушла в отставку сразу после Нового года.
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