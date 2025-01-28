28 января 2025

В Челябинске сменился главный по имуществу и земле

© Служба новостей «URA.RU»
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Анастасия Лаптиева работает в мэрии 18 лет
Анастасия Лаптиева работает в мэрии 18 лет Фото:

У комитета по управлению имуществом и земельным отношениям мэрии Челябинска появился новый руководитель. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии.

«Председателем комитета 29 января назначена Анастасия Лаптиева. Она приступила к исполнению своих обязанностей», — сообщили в мэрии.

Лаптиева окончила Южно-Уральский государственный университет по специальности «юриспруденция». С 2002 года работала юристом в коммерческих структурах. С 2004 года — ассистентом кафедры истории, социологии и права Челябинского педагогического университета.

В администрации Челябинска Лаптиева работает с сентября 2006 года. Она прошла путь от главного специалиста управления жилищной политики до зампреда комитета по управлению имуществом и земельным отношениям.

Лаптиева работала в статусе «и.о.» с 14 января. Прежний руководитель КУиЗО Оксана Шейкина ушла в отставку сразу после Нового года.

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У комитета по управлению имуществом и земельным отношениям мэрии Челябинска появился новый руководитель. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. «Председателем комитета 29 января назначена Анастасия Лаптиева. Она приступила к исполнению своих обязанностей», — сообщили в мэрии. Лаптиева окончила Южно-Уральский государственный университет по специальности «юриспруденция». С 2002 года работала юристом в коммерческих структурах. С 2004 года — ассистентом кафедры истории, социологии и права Челябинского педагогического университета. В администрации Челябинска Лаптиева работает с сентября 2006 года. Она прошла путь от главного специалиста управления жилищной политики до зампреда комитета по управлению имуществом и земельным отношениям. Лаптиева работала в статусе «и.о.» с 14 января. Прежний руководитель КУиЗО Оксана Шейкина ушла в отставку сразу после Нового года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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