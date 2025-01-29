29 января 2025

Пермские приставы разыскивают детского психолога, задолжавшего алименты сыну. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебные приставы разыскивают должника
Судебные приставы разыскивают должника Фото:

Судебные приставы объявили в розыск пермяка, который задолжал по алиментам более миллиона рублей. В социальных сетях мужчина позиционирует себя как детский психолог и ведет консультации.

«Приставы разыскивают Ситникова Алексея Николаевича 21.09.1981 года рождения. Он не платит алименты на содержание своего 10-лентего сына Александра. Сумма задолженности превышает один миллион рублей. В социальных сетях Ситников позиционирует себя как семейный и детский психолог. Активно ведет онлайн консультации по биоэнергетической практике и восстановлению здоровья», — уточнили в пресс-службе ГУФССП по Пермскому краю.

Отмечается, что должник может находиться в Москве или Московской области. Ведомство просит всех, кто знает что-либо о местонахождении Ситникова, сообщить по телефонам: 8 (342) 220-11-60, 8-912-49-81-306. URA.RU нашел в социальных сетях разыскиваемого должника и попытался дозвониться до него, но трубку никто не взял.

Алексей Ситников не платит деньги на содержание сына
Алексей Ситников не платит деньги на содержание сына
Фото:

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Судебные приставы объявили в розыск пермяка, который задолжал по алиментам более миллиона рублей. В социальных сетях мужчина позиционирует себя как детский психолог и ведет консультации. «Приставы разыскивают Ситникова Алексея Николаевича 21.09.1981 года рождения. Он не платит алименты на содержание своего 10-лентего сына Александра. Сумма задолженности превышает один миллион рублей. В социальных сетях Ситников позиционирует себя как семейный и детский психолог. Активно ведет онлайн консультации по биоэнергетической практике и восстановлению здоровья», — уточнили в пресс-службе ГУФССП по Пермскому краю. Отмечается, что должник может находиться в Москве или Московской области. Ведомство просит всех, кто знает что-либо о местонахождении Ситникова, сообщить по телефонам: 8 (342) 220-11-60, 8-912-49-81-306. URA.RU нашел в социальных сетях разыскиваемого должника и попытался дозвониться до него, но трубку никто не взял.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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