Судебные приставы объявили в розыск пермяка, который задолжал по алиментам более миллиона рублей. В социальных сетях мужчина позиционирует себя как детский психолог и ведет консультации.
«Приставы разыскивают Ситникова Алексея Николаевича 21.09.1981 года рождения. Он не платит алименты на содержание своего 10-лентего сына Александра. Сумма задолженности превышает один миллион рублей. В социальных сетях Ситников позиционирует себя как семейный и детский психолог. Активно ведет онлайн консультации по биоэнергетической практике и восстановлению здоровья», — уточнили в пресс-службе ГУФССП по Пермскому краю.
Отмечается, что должник может находиться в Москве или Московской области. Ведомство просит всех, кто знает что-либо о местонахождении Ситникова, сообщить по телефонам: 8 (342) 220-11-60, 8-912-49-81-306. URA.RU нашел в социальных сетях разыскиваемого должника и попытался дозвониться до него, но трубку никто не взял.
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