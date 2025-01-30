Челябинский губернатор назначил нового зама для «главного по безработице»

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назначил нового замначальника главного управления по труду и занятости населения в регионе. Согласно постановлению, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, им стал Виктор Загоскин.
«Назначить Загоскина Виктора Алексеевича заместителем начальника Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области, с установлением срока испытания продолжительностью три месяца. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию», — говорится в постановлении.
До Загоскина роль заместителя начальника управления выполнял Александр Шегуров. Впоследствии он пошел на повышение, возглавив структуру правительства.
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