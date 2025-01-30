Челябинский губернатор назначил нового зама для «главного по безработице»

В Челябинской области назначен новый замглавы управления по труду и занятости
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Алексей Текслер согласовал назначение Виктора Загоскина
Алексей Текслер согласовал назначение Виктора Загоскина Фото:
новость из сюжета
Перестановки в правительстве Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назначил нового замначальника главного управления по труду и занятости населения в регионе. Согласно постановлению, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, им стал Виктор Загоскин.

«Назначить Загоскина Виктора Алексеевича заместителем начальника Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области, с установлением срока испытания продолжительностью три месяца. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию», — говорится в постановлении.

До Загоскина роль заместителя начальника управления выполнял Александр Шегуров. Впоследствии он пошел на повышение, возглавив структуру правительства.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назначил нового замначальника главного управления по труду и занятости населения в регионе. Согласно постановлению, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, им стал Виктор Загоскин. «Назначить Загоскина Виктора Алексеевича заместителем начальника Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области, с установлением срока испытания продолжительностью три месяца. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию», — говорится в постановлении. До Загоскина роль заместителя начальника управления выполнял Александр Шегуров. Впоследствии он пошел на повышение, возглавив структуру правительства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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