Челябинский губернатор назначил «главного по безработице»

Александр Шегуров назначен начальником Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области. Об этом сообщили URA.RU в правительстве региона.
«Постановлением губернатора Алексея Текслера начальником ГУ по труду и занятости населения региона назначен Александр Шегуров. С мая 2020 года он работал первым заместителем главы ведомства, с сентября 2024 года исполнял обязанности начальника», — пояснили в пресс-службе правительства.
Прежний руководитель ведомства Владислав Смирнов ушел в отставку 18 сентября. С того времени Шегуров руководит управлением, в котором работает уже давно.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!