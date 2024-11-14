Челябинский губернатор назначил «главного по безработице»

Александр Шегуров стал начальником ГУ по труду и занятости Челябинской области
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Заседание законодательного собрания. Челябинск, шегуров александр
Александр Шегуров давно работает в ГУ по труду и занятости Челябинской области Фото:
новость из сюжета
Перестановки в правительстве Челябинской области

Александр Шегуров назначен начальником Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области. Об этом сообщили URA.RU в правительстве региона.

«Постановлением губернатора Алексея Текслера начальником ГУ по труду и занятости населения региона назначен Александр Шегуров. С мая 2020 года он работал первым заместителем главы ведомства, с сентября 2024 года исполнял обязанности начальника», — пояснили в пресс-службе правительства.

Прежний руководитель ведомства Владислав Смирнов ушел в отставку 18 сентября. С того времени Шегуров руководит управлением, в котором работает уже давно.

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Александр Шегуров назначен начальником Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области. Об этом сообщили URA.RU в правительстве региона. «Постановлением губернатора Алексея Текслера начальником ГУ по труду и занятости населения региона назначен Александр Шегуров. С мая 2020 года он работал первым заместителем главы ведомства, с сентября 2024 года исполнял обязанности начальника», — пояснили в пресс-службе правительства. Прежний руководитель ведомства Владислав Смирнов ушел в отставку 18 сентября. С того времени Шегуров руководит управлением, в котором работает уже давно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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