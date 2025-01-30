В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий в сфере госзакупок

В Санкт-Петербурге руководитель регионального отделения антимонопольной службы вместе с коллегами помогал недобросовестным предпринимателям, участвующим в госзакупках. По предварительным данным, речь может идти о контрактах на десятки миллионов рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.
«Следователи ГУ МВД России по материалам Управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбудили уголовное дело статье о превышении должностных полномочий. По версии следствия, один из руководителей регионального отделения антимонопольной службы совместно с неустановленными коллегами принимал решения в пользу недобросовестных предпринимателей, участвующих в закупках», — сообщают ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти в официальном telegram-канале.
Масштабные следственно-оперативные мероприятия, в результате которых один из предполагаемых участников коррупционной схемы был задержан по подозрению в совершении преступления, были проведены 29 января. На данный момент расследование дела продолжается.
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