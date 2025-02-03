Рютте: НАТО разработала секретную тактику переговоров по Украине

НАТО разработала секретную тактику переговоров по урегулированию ситуации на Украине, сообщил генсек альянса Марк Рютте. По его словам, эта тактика не раскрывается президенту России Владимиру Путину.
«У стран НАТО есть стратегия проведения мирных переговоров между Россией и Украиной, но они держат ее тактику в „секрете“ от президента России Владимира Путина», — пишет Newsweek со ссылкой на Рютте. «Мы не хотим делать Путина умнее, чем он уже есть. Мы держим это [тактику] в тайне», — указал генсек НАТО.
Рютте заявил, что в НАТО существуют «некоторые идеи» относительно проведения переговоров. Однако, по его словам, подробности этих идей не могут быть обнародованы.
Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что фронт на Украине движется в «неправильном направлении», пишет RT. По слова главы Североатлантического альянса, союзники Киева должны препятствовать России в достижении ее стратегических целей. Также Рютте указал, что необходимо оказать поддержку Украине, чтобы она могла занять «позицию силы».
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